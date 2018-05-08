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春季聯賽／蘇俊璋好投 美孚淘汰台南市

2018-05-08 20:58中央社 台北8日綜合報導

美孚巨人蘇俊璋後援好投助球隊淘汰台南市。 聯合報系資料照
美孚巨人蘇俊璋後援好投助球隊淘汰台南市。 聯合報系資料照
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107年全國成棒甲組春季聯賽複賽7日開打，今天部分賽事因雨影響延期，美孚巨人隊今天與台南市隊交手，蘇俊璋後援好投，陳偉濠單場4安，率隊以9比4拿下勝利。

春季聯賽複賽7日開打，採雙敗淘汰制，美孚巨人昨天首場比賽以3比6不敵合作金庫棒球隊、落入敗部，今天與台南市隊交手，美孚巨人3局靠著保送、安打、犧牲觸擊、高飛犧牲打先拿1分，5局再靠著失誤、安打取得2比0領先。

台南市隊前4局敲出4支安打，但攻勢不連貫，沒有拿下分數，5局靠著接連3支安打、3次保送、暴投、守備失誤，單局攻下4分、超前比數。

今天比賽6局打完美孚巨人2比4落後，7局1人出局後靠著李凱威安開啟攻勢，再靠著接連3支安打、保送，單局拿下4分、翻轉戰局；8局美孚巨人抓準對方守備出狀況，靠著失誤、安打、觸身球保送、高飛犧牲打，單局再添3分、奠定勝基，台南市隊吞下2敗遭淘汰。

美孚巨人隊投手蘇俊璋後援4.1局僅被敲出2支安打，投出5次三振，沒有失分，好投率隊拿下勝利，也收下勝投，美孚巨人今天全場敲出13支安打，陳偉濠單場5打數敲出4支安打，貢獻2分打線，打擊狀況不錯。

美孚巨人拿下今天比賽勝利，只要再拿1勝就能晉級8強；台東綺麗珊瑚昨天比賽1比2不敵富邦公牛隊，今天與高苑科大交手，以6比1拿下勝利，下一場對手為台中運動家隊與合作金庫比賽的敗隊。

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