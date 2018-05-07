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MLB／大谷6局6K失2分拿下第三勝 天使8：2勝水手

中職／陳禹勳感謝陳俊秀 守備美技「救援成功」

2018-05-07 07:45聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

猿隊昨天在9局下面臨失分危機，一壘手陳俊秀躍起攔下蔣智賢敲出的強勁飛球，隨後自踩壘包形成雙殺，澆熄富邦反攻氣勢，也終止球隊4連敗，以5：2獲勝，守護神陳禹勳賽後開心道謝，「俊秀，救援成功喔。」

猿隊昨晚作客富邦悍將，9局下帶著3分領先，終結者陳禹勳上場，投出觸身加四壞保送，無人出局就面臨一、二壘有人危機，輪到近來手感火燙的蔣智賢，沒想到一壘邊線的飛球被陳俊秀沒收，一人完成雙殺，若是穿越不僅可能掉2分，富邦還有繼續得分機會。

面對飛球，陳俊秀其實已有準備，他表示，「當時想說守靠近線邊，寧願讓他打出一壘安打，也不要穿越形成可能二壘、三壘的長打。」

猿隊辛苦拿下上周唯一一勝，陳俊秀表示，「就像教練說的，球隊這周戰績沒有那麼順，自己就把每一個小細節做好，一點一點去累積，最後一場拿下勝利，接下來再繼續加油。」

除了最後1局的關鍵守備，陳俊秀在3局下也展現一次劈腿接球的美技，前一天更展現智慧，刻意讓球在內野落地，製造強迫進壘局面，形成雙殺，近來屢屢展現守備美技，是否有望彌補中職生涯尚未獲得個人獎的缺憾？陳俊秀說，「球季才剛開始，說這些還太早了。」

「鄉長」陳禹勳周六才被敲出再見3分砲，昨天驚險拿下本季第8次救援成功，陳禹勳表示，「謝謝俊秀幫忙守下勝利，棒球畢竟是團隊，一個人沒辦法，前幾場沒辦法拿下勝利，大家比較緊繃一點。」

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