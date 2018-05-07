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MLB／大谷6局6K失2分拿下第三勝 天使8：2勝水手

日職／外野無新秀能威脅陽岱鋼 強打巨人缺憾

2018-05-07 07:00Hiyan

效力於日本讀賣巨人隊的台灣選手陽岱鋼，在經過一個月的養傷之後，有可能在5月29日巨人隊交流戰開始回到一軍。陽岱鋼是在開幕之後第4場比賽、4月3日對戰中日隊比賽中，被中日投手柳裕也的觸身球擊中，導致右手骨折。陽岱鋼目前出賽4場，打擊率2成31，並且有1打點。而巨人隊的攻擊戰力並沒有因此受到太大影響，目前團隊打擊率、總得分都是中央聯盟最佳。

在陽岱鋼缺陣之後，留下的開路先鋒角色，巨人隊監督高橋由伸先後試過立岡宗一郎、中井大介，直到4月12日將坂本勇人從第三棒調往第一棒之後才將這個位置固定下來。坂本勇人轉任開路先鋒之後的打擊手感也逐漸加溫，打擊率從原先的0.289一路飆升到目前的0.384，暫居央聯打擊王（5/6賽程結束）。

陽岱鋼要在月底才有可能歸隊，目前第一棒由打擊近況非常火熱的坂本勇人擔任。 聯合報...
陽岱鋼要在月底才有可能歸隊，目前第一棒由打擊近況非常火熱的坂本勇人擔任。 聯合報系資料照片
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如此一來，巨人隊第一棒的問題解決了，打線也徹底擺脫了去年的低迷，團隊打擊率0.284、總得分158分都是中央聯盟第一。不過今年最大的收穫是岡本和真的大幅成長，外野並沒有看到能夠威脅到陽岱鋼、長野久義等主力的年輕選手冒出頭，應該會是巨人隊教練團感到不滿意的地方。

立岡宗一郎、中井大介皆出賽超過20場，打擊率分別只有0.238、0.229，春訓期間教練團所期待的重信慎之介、柿澤貴裕、松原聖弥至今都沒有在一軍出賽。球季開打前原本高橋由伸希望右外野由陽岱鋼、長野久義兩位具有實績的選手相互刺激，中外野則讓年輕選手競爭，不過目前看來效果不佳。把握住機會的反而是35歲的老將龜井善行，打擊率高達0.329，另有2支全壘打、14分打點，已經是陣中的固定第六棒。在洋砲葛雷諾（Alex Guerrero）成為不動左外野手的情況下，陽岱鋼歸隊後外野另外兩個位置將形成陽岱鋼、長野久義、龜井善行3人競爭的狀態。

中井大介去年球季幸運敲出隊史第1萬轟，可惜本季沒能延續好彩頭，開至今只有1支全壘...
中井大介去年球季幸運敲出隊史第1萬轟，可惜本季沒能延續好彩頭，開至今只有1支全壘打和5分打點。 擷圖自維基百科／Cake6攝影
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相對於外野還是必須倚賴老將，巨人的內野培育新血的成效則出色許多。除了岡本和真繳出了0.327打擊率（央聯第八）、5支全壘打（央聯第五）、21分打點（央聯第三）的成績之外，2016年選秀第一指名加盟的內野手吉川尚輝也場場擔任先發第二棒，打擊率0.252，加上守備及跑壘的表現也相當出色，已經在巨人隊抓住固定先發第二棒‧二壘手的地位。攤開巨人打線，從坂本勇人到中心打者的葛雷諾、麥基（Casey McGehee）、岡本和真，都隨時有一發致勝的全壘打實力，中間夾雜著有助攻、速度的吉川尚輝，能夠讓巨人隊的攻擊更加全面。

在片岡治大引退，釋出村田修一之後，吉川尚輝、岡本和真這兩名2016、2014年選秀第一指名的選手能夠順利接班，對巨人而言是相當大的收穫。不過外野還沒有看到可以接班的後起之秀，使得高橋由伸監督只好將目標放在去年選秀第五指名的內野手田中俊太，不排除讓他轉往外野發展，也不難看出巨人隊目前的課題。

讀賣巨人陽岱鋼

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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