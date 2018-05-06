王貞治盃／新北王彥程好投 7日與台中爭4強

2018-05-06 18:18 中央社 台北6日電



王彥程。 報系資料照 分享 facebook 107年王貞治盃全國青棒賽，新北市王彥程2.2局好投，加上全場12安、選到9次保送，以14比2扣倒台南市，明天與台中市爭4強；屏東縣今天以7比2勝雲林縣，明與嘉義縣爭4強。

王貞治盃全國青棒錦標賽為2018年美國小馬聯盟（PONY）帕馬級（17-18歲組）國內選拔賽，此次共13支球隊參賽，預賽採雙敗淘汰制；桃園市隊、高雄市隊4日提前取得4強賽門票。

新北市隊此次盃賽首戰不敵高雄市隊、落入敗部，4日擊敗花蓮縣隊，今天與台南市隊交手，新北市2局靠著失誤、接連安打、高飛犧牲打，單局攻下4分，台南市隊下半局靠著保送、接連安打、高飛犧牲打追回2分。

新北市隊今天由李承風先發，2局1人出局後，先投出保送、接連被敲2支安打掉分，新北市隊換上王彥程中繼止血，總計投2.2局沒有被敲出安打，投出4次三振、無失分，替球隊穩守戰局。

台南市隊今天投手群和守備都有狀況，投手群總計投出9次保送，出現2次守備失誤，新北市攻勢串聯以14比2、5局提前拿下勝利，明天將與台中市隊交手，勝隊晉級4強。

屏東縣隊此次盃賽首戰不敵雲林縣隊、落入敗部，接著擊敗彰化縣、嘉義市隊，今天與雲林縣隊交手，秦培修6.1局飆9K，加上打擊發揮，終場以7比2擊敗雲林縣隊，明天將與嘉義縣隊交手，勝隊取得4強門票。