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圖輯／中職林益全一分打點安打 桃猿0:1富邦

2018-05-06 18:01聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

Lamigo桃猿富邦悍將下午在新莊球場進行比賽，富邦悍將派出先發投手陳鴻文，Lamigo桃猿則派出投手克恩三世擔任先發，富邦悍將林益全一局下擊出1分打點安打，二局結束桃猿0:1富邦。

富邦悍將先發投手陳鴻文。記者林伯東／攝影
富邦悍將先發投手陳鴻文。記者林伯東／攝影
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Lamigo桃猿先發投手克恩三世。記者林伯東／攝影
Lamigo桃猿先發投手克恩三世。記者林伯東／攝影
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富邦悍將林益全一局下擊出1分打點安打。記者林伯東／攝影
富邦悍將林益全一局下擊出1分打點安打。記者林伯東／攝影
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富邦悍將Lamigo桃猿林益全
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