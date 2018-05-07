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MLB／大谷6局6K失2分拿下第三勝 天使8：2勝水手

中職／史耐德投手神調度 有什麼不得已的苦衷？

2018-05-07 07:00Ramos

中信兄弟進入非常時期，總教練史耐德也只能使出非常手段來應對。 聯合報系資料照片
中信兄弟進入非常時期，總教練史耐德也只能使出非常手段來應對。 聯合報系資料照片
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這幾天中信兄弟總教練史耐德祭出「假性先發投手」應戰，收到不錯成效，也引發熱烈討論，史耐德為什麼會這樣做？眾說紛紜，無論如何，不難嗅出一股氣息，也就是之前媒體所預測的，兄弟可能已經在考慮換總教練，而史耐德的「假性先發投手」策略，或許是為了保住帥位，在非常時期的非常作法。

時間往前拉回一週前，4月29日兄弟對桃猿之戰，打完9局上兄弟還以4:2領先，到了9局下推出守護神鄭凱文登板關門，結果門不但沒關上，還門戶洞開，一個人次都沒解決，遭朱育賢敲再見安打，最終以4:5飲恨輸球，當時兄弟戰績是淒慘的6勝20敗，也影響主場票房。

裡子和面子都丟了，兄弟必須力挽狂瀾，首要針對最弱的牛棚下藥，這帖藥有點猛，也就是讓本土投手先發投兩局，再由表現相對較穩的洋投接手，史耐德也不諱言表示，有點像是國際賽調度模式，這樣的調度就是為了贏球，但不會是常態，往後是否繼續使用將會視情況而定。

中信兄弟推出身價最高的投手鄭凱文都擋不住球隊兵敗如山倒的氛圍，讓史耐德決定下猛藥...
中信兄弟推出身價最高的投手鄭凱文都擋不住球隊兵敗如山倒的氛圍，讓史耐德決定下猛藥。 聯合報系資料照片
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關鍵字：為了贏球!

兄弟本土牛棚成績有多糟？從數據上來看，本季兄弟本土牛棚防禦率高達7.37，94局失89分(77分責失)，平均1局就要掉1分，每局被上壘率1.89，平均1局讓2名打者上壘，被打擊率0.324，各項數據都不理想。

牛棚崩盤是史耐德決定祭出「假性先發投手」應戰的背景因素，導火線則是連陣中表現最穩定的本土投手鄭凱文都砸鍋，牛棚已經沒有所謂「一定能關門成功」的本投，史耐德亟需藉短期成績作為強心劑，也等於對本土牛棚投下不信任票，至於這招是否有負面效應?長期策略是什麼？很抱歉，暫時無法想那麼遠。

史耐德出奇招的確收到成效，上週三洪宸宇先發2局無失分，萊福力後援7局失1分，兄弟2:1險勝富邦悍將，兩天後洪宸宇再度先發投2局，這回失2分，再由賽格威後援7局失2分，兄弟5:4險勝統一獅，隔天楊志龍先發2局失1分，艾迪頓接手投5局無失分，最後兩局由江忠城、張凱倫、鄭凱文吃完，兄弟10:4力退統一獅。

洪宸宇三天內兩度先發，總計投4局失2分，算是順利完成史耐德總教練交代的任務，而且...
洪宸宇三天內兩度先發，總計投4局失2分，算是順利完成史耐德總教練交代的任務，而且比他前3次出賽1.2局中繼失10分要好得太多。 聯合報系資料照
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兄弟3度採用「假性先發投手」策略應戰，3戰全勝，戰績止跌回升，史耐德帥位也許算是暫時保住了，只是這樣不合常規的投手調度模式，絕對是短期權宜之計，長遠之計還是要強化本土投手戰力，並有明確投手分工，否則教練團功能就被弱化了。

事實上，中信接手兄弟象之後，本土投手戰力由盛轉衰的態勢十分明顯。2014年中信兄弟本土投手防禦率3.77高居全聯盟第一，到了2016年暴漲至6.47，2017年降至5.67。

今年中信兄弟本土投手防禦率高達7.35為全聯盟最差，只能靠三洋投苦撐，問題是本季兄弟洋投防禦率4.38也在全聯盟排名墊底，投手群壓不住對手火力，注定戰績難有起色，也是兄弟教練團必須解決的首要課題。

中信兄弟

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。
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