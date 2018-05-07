中職／史耐德投手神調度 有什麼不得已的苦衷？
這幾天中信兄弟總教練史耐德祭出「假性先發投手」應戰，收到不錯成效，也引發熱烈討論，史耐德為什麼會這樣做？眾說紛紜，無論如何，不難嗅出一股氣息，也就是之前媒體所預測的，兄弟可能已經在考慮換總教練，而史耐德的「假性先發投手」策略，或許是為了保住帥位，在非常時期的非常作法。
時間往前拉回一週前，4月29日兄弟對桃猿之戰，打完9局上兄弟還以4:2領先，到了9局下推出守護神鄭凱文登板關門，結果門不但沒關上，還門戶洞開，一個人次都沒解決，遭朱育賢敲再見安打，最終以4:5飲恨輸球，當時兄弟戰績是淒慘的6勝20敗，也影響主場票房。
裡子和面子都丟了，兄弟必須力挽狂瀾，首要針對最弱的牛棚下藥，這帖藥有點猛，也就是讓本土投手先發投兩局，再由表現相對較穩的洋投接手，史耐德也不諱言表示，有點像是國際賽調度模式，這樣的調度就是為了贏球，但不會是常態，往後是否繼續使用將會視情況而定。
關鍵字：為了贏球!
兄弟本土牛棚成績有多糟？從數據上來看，本季兄弟本土牛棚防禦率高達7.37，94局失89分(77分責失)，平均1局就要掉1分，每局被上壘率1.89，平均1局讓2名打者上壘，被打擊率0.324，各項數據都不理想。
牛棚崩盤是史耐德決定祭出「假性先發投手」應戰的背景因素，導火線則是連陣中表現最穩定的本土投手鄭凱文都砸鍋，牛棚已經沒有所謂「一定能關門成功」的本投，史耐德亟需藉短期成績作為強心劑，也等於對本土牛棚投下不信任票，至於這招是否有負面效應?長期策略是什麼？很抱歉，暫時無法想那麼遠。
史耐德出奇招的確收到成效，上週三洪宸宇先發2局無失分，萊福力後援7局失1分，兄弟2:1險勝富邦悍將，兩天後洪宸宇再度先發投2局，這回失2分，再由賽格威後援7局失2分，兄弟5:4險勝統一獅，隔天楊志龍先發2局失1分，艾迪頓接手投5局無失分，最後兩局由江忠城、張凱倫、鄭凱文吃完，兄弟10:4力退統一獅。
兄弟3度採用「假性先發投手」策略應戰，3戰全勝，戰績止跌回升，史耐德帥位也許算是暫時保住了，只是這樣不合常規的投手調度模式，絕對是短期權宜之計，長遠之計還是要強化本土投手戰力，並有明確投手分工，否則教練團功能就被弱化了。
事實上，中信接手兄弟象之後，本土投手戰力由盛轉衰的態勢十分明顯。2014年中信兄弟本土投手防禦率3.77高居全聯盟第一，到了2016年暴漲至6.47，2017年降至5.67。
今年中信兄弟本土投手防禦率高達7.35為全聯盟最差，只能靠三洋投苦撐，問題是本季兄弟洋投防禦率4.38也在全聯盟排名墊底，投手群壓不住對手火力，注定戰績難有起色，也是兄弟教練團必須解決的首要課題。
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