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中職／高國輝再見3分砲 悍將隊賞猿4連敗

中職／蔣智賢雙響砲 高國輝再見轟退Lamigo

2018-05-05 21:18聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

富邦悍將今天在主場新莊棒球場迎戰Lamigo桃猿，富邦悍將蔣智賢單場敲出雙響砲，再靠著高國輝9局下揮出再見三分打點全壘打，以7比4擊敗Lamigo桃猿。

富邦悍將高國輝（右）9局下敲出再見三分打點全壘打，被隊友潑水慶祝濕了一身。記者余...
富邦悍將高國輝（右）9局下敲出再見三分打點全壘打，被隊友潑水慶祝濕了一身。記者余承翰／攝影
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富邦悍將高國輝9局下揮出再見三分打點全壘打。記者余承翰／攝影
富邦悍將高國輝9局下揮出再見三分打點全壘打。記者余承翰／攝影
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富邦悍將高國輝（右）9局下敲出再見三分打點全壘打，與高國麟（左）相擁慶祝。記者余...
富邦悍將高國輝（右）9局下敲出再見三分打點全壘打，與高國麟（左）相擁慶祝。記者余承翰／攝影
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富邦悍將高國輝（右）9局下敲出再見三分打點全壘打，張正偉興奮地跳到他身上慶祝。記...
富邦悍將高國輝（右）9局下敲出再見三分打點全壘打，張正偉興奮地跳到他身上慶祝。記者余承翰／攝影
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富邦悍將高國輝（右）9局下敲出再見三分打點全壘打，與林哲瑄（左）相擁慶祝。記者余...
富邦悍將高國輝（右）9局下敲出再見三分打點全壘打，與林哲瑄（左）相擁慶祝。記者余承翰／攝影
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富邦悍將蔣智賢單場敲出雙響砲。記者余承翰／攝影
富邦悍將蔣智賢單場敲出雙響砲。記者余承翰／攝影
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富邦悍將靠著再見全壘打擊敗Lamigo桃猿，賽後球員在場中潑水慶祝。記者余承翰／...
富邦悍將靠著再見全壘打擊敗Lamigo桃猿，賽後球員在場中潑水慶祝。記者余承翰／攝影
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富邦悍將Lamigo桃猿蔣智賢
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