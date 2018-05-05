MLB／普荷斯3千安夜 大谷敲雙安天使完封水手

2018-05-05 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



美聯社 分享 facebook

天使38歲老將普荷斯（Albert Pujols）今天4打數2安打，生涯第3000安、3001安都在水手主場出爐，日籍投打「二刀流」大谷翔平也有雙安演出，幫助天使以5：0擊敗水手。

普荷斯首局敲出飛球出局，第4局上場獲得四壞保送，5局上終於從水手先發投手李克（Mike Leake）手中敲出一壘安打，生涯3000安達陣，比賽為了幫他慶祝而因此中斷，水手也拔下一壘壘包留給他紀念。

普荷斯腳步並未暫緩，9局再度敲出一壘安打，還帶有2分打點，幫助球隊拉開比數，也一口氣超越克萊門特（Roberto Clemente）的3000安，以3001安暫居生涯安打榜第31名。

大谷翔平連續四場擔任第5棒、指定打擊，且連續兩天單場雙安，今天4打數2安打，包括一支帶有1打點的二壘安打，另有1次四壞保送，打擊率上升到3成39。

天使投手群聯手完封水手，先發投手李察茲（Garrett Richards）投6.2局被敲4安，送出8次三振、1次四壞保送，無失分拿下勝投，揮別上一戰1.2局失9分的陰影。

大谷翔平預計後天登板先發，不過球團尚未正式公布，今天大谷牛棚練投30球，身體狀況沒有問題，大谷原本預計在5月2日先發，不過因對洋基時扭傷左腳踝，登板日期因此延後。

總教練索夏（Mike Scioscia）表示，「我們會觀察他在練習後的感覺，好評估是否能在周日（當地時間）登板，他今天下午投球時感覺不錯，希望能保持，我們會看看狀況再做出決定。」