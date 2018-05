中職/張志豪代打建功 原來是打擊教練的建議

2018-05-04 23:39 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 黃仲裕 ╱即時報導



9局下開始前,中信兄弟隊打擊教練丘昌榮向總教練史耐德建議讓張志豪代打,結果他也不辱使命,1球迅速終結比賽,讓統一獅隊救援投手邱浩鈞成為史上第5位「1球吞敗」的投手。

史總說:「我相信他(丘昌榮)對球員的了解和直覺,這是個非常好的選擇。」

張志豪前兩戰狀況不好,今天昨晚休息調整,在室內練打找感覺,上去代打前,他先設定好球路,面對邱浩鈞投來的第1球,「節奏跟上就出去了」。

昨晚張志豪被富邦悍將隊投手賴鴻誠三振出局,而且是看著好球被K掉,「不喜歡這種感覺,所以告訴自己,看到喜歡的球就要揮棒」。

張志豪這一棒結束了比賽,史總稱讚他是在關鍵時刻建功型的打者(The man in the right spot),「而且他的太太、小孩都在場邊觀戰,他是為家人奮戰」。