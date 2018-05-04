中職／蔣智賢4安3打點帶頭 悍將隊18安賞猿3連敗

2018-05-04 22:07 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將隊今天起在新莊主場與猿隊展開3連戰，今天首戰火力大放送，蔣智賢、胡金龍、陳品捷都繳猛打賞演出，全隊合計掃出18支安打，終場以10：5勝出，賞給猿隊3連敗。

猿隊今天在開賽靠2支安打和保送攻占滿壘，廖健富揮出右外野安打，替球隊打下2分領先。但悍將隊還以顏色，1局下從王溢正手中敲3安追回1分，2局下林宥穎、陳凱倫連續安打追平比數，胡金龍在2出局再敲安送回超前分，陳凱倫在第3局也以適時安打追加1分。

悍將隊伍鐸自2局起連續3局沒失分，但5局上讓猿隊被首名打者梁家榮敲安打，黃敬瑋接著掃出中外野三壘打送回1分，並靠林承飛的滾地球跑回追平分，兩隊4：4平手。

王溢正接著續投6局下沒能守住戰局，保送張正偉後被胡金龍、林益全連敲2安失1分退場，黃偉晟登板接手後又被蔣智賢敲安打，之後悍將隊還靠失誤和成功雙盜壘戰術再搶2分，單局進帳4分超前比數。

8局下悍將隊還持續追加分數，胡金龍安打後盜上二壘，靠蔣智賢的高飛犧牲打回到本壘得分，林哲瑄接著靠失誤上壘，陳品捷補上三壘打再添1分。

悍將隊今天單場18安，比對手多8支，蔣智賢單場4安3打點，獲選單場MVP，胡金龍也敲4安，陳品捷也有3安演出。

伍鐸先發6局，被敲出7支安打，失4分，送出5次三振，奪本季第5勝，續居聯盟勝投王。王溢正則是只投5.1局，被擊出13支安打，失6分，投出本季最慘一役，吞本季首敗。