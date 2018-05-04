親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
一朗暫別選手
MLB
棒球
綜合
籃球

大學自治神聖不可侵犯 學者：誤會一場

中職／蔣智賢4安3打點帶頭 悍將隊18安賞猿3連敗

2018-05-04 22:07聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

富邦悍將隊今天起在新莊主場與猿隊展開3連戰，今天首戰火力大放送，蔣智賢胡金龍、陳品捷都繳猛打賞演出，全隊合計掃出18支安打，終場以10：5勝出，賞給猿隊3連敗。

猿隊今天在開賽靠2支安打和保送攻占滿壘，廖健富揮出右外野安打，替球隊打下2分領先。但悍將隊還以顏色，1局下從王溢正手中敲3安追回1分，2局下林宥穎、陳凱倫連續安打追平比數，胡金龍在2出局再敲安送回超前分，陳凱倫在第3局也以適時安打追加1分。

悍將隊伍鐸自2局起連續3局沒失分，但5局上讓猿隊被首名打者梁家榮敲安打，黃敬瑋接著掃出中外野三壘打送回1分，並靠林承飛的滾地球跑回追平分，兩隊4：4平手。

王溢正接著續投6局下沒能守住戰局，保送張正偉後被胡金龍、林益全連敲2安失1分退場，黃偉晟登板接手後又被蔣智賢敲安打，之後悍將隊還靠失誤和成功雙盜壘戰術再搶2分，單局進帳4分超前比數。

8局下悍將隊還持續追加分數，胡金龍安打後盜上二壘，靠蔣智賢的高飛犧牲打回到本壘得分，林哲瑄接著靠失誤上壘，陳品捷補上三壘打再添1分。 

悍將隊今天單場18安，比對手多8支，蔣智賢單場4安3打點，獲選單場MVP，胡金龍也敲4安，陳品捷也有3安演出。

伍鐸先發6局，被敲出7支安打，失4分，送出5次三振，奪本季第5勝，續居聯盟勝投王。王溢正則是只投5.1局，被擊出13支安打，失6分，投出本季最慘一役，吞本季首敗。 

胡金龍蔣智賢
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

中職／兄弟「拐氣」再度成功 張志豪代打再見轟

2018-05-04 21:33

中職／後援當先發用上癮 兄弟推楊志龍接棒

2018-05-04 17:45

中職／黃甘霖堅持投手定位 才能避免受傷

2018-05-04 18:02

中職／張志豪代打再見全壘打 中信五比四險勝統一

2018-05-04 21:50

中職／中信續出奇招 後援投手楊志龍明先發

2018-05-04 20:16

TOTO盃／林德昱再見安 高市獲小馬少棒代表權

2018-05-04 17:06

中職／洪宸宇3天內兩度先發 史總讚賞表現很好

2018-05-04 22:19

中職／打擊教練的建議 讓張志豪當功臣

2018-05-04 22:18

中職／「每天當要上一軍」 二軍三冠王黃子鵬等到機會

2018-05-04 20:11

中職／還好不是新人 梁家榮本季初登一軍沒開轟壓力

2018-05-04 19:18

TOTO盃／宋柏翰6局7K投打建功 抱回MVP

2018-05-04 18:46

中職／獅隊拉上新秀黃竣彥 蔗總期望很高

2018-05-04 18:15

中職／詹子賢在二軍苦練 回一軍重新出發

2018-05-04 17:48

TOTO盃／桃市邱宇珩技術超齡 教練：未來好手

2018-05-04 16:59

TOTO盃／桃市拿季軍 教頭有感盼增專任教練

2018-05-04 14:44

TOTO盃／桃市大逆轉奪季軍 教頭：孩子盡力了

2018-05-04 14:26

中職／害羞又俏皮 正妹球迷讓轉播單位拍到忘情

2018-05-04 10:16

TOTO盃／高市、台東爭冠 搶小馬聯盟代表權

2018-05-03 23:53

韓職／王維中5日登板 拚個人本季第4勝

2018-05-03 23:51

中職／張正偉本季首次猛打賞 再當老東家殺手

2018-05-03 23:47

中職／親人來台加持 獅隊瑞安斷暴力猿得分紀錄

2018-05-03 23:43

中職／本季首度單場3安 張正偉只想贏球

2018-05-03 22:32

中職／張正偉猛打轟老東家 悍將隊中止4連敗

2018-05-03 22:05

中職／瑞安7局優質表現 羅國龍兩分砲屠猿

2018-05-03 21:41

中職觀察眼／話題炒作的拐氣 適可而止就足夠

2018-05-03 19:55

中職／牛棚臨時變先發 郭泓志也有經驗

2018-05-03 18:41

TOTO盃／台東黃宇耀壓制桃園 教頭讚超乎預期

2018-05-03 18:19

少棒／女將發威攻進全國賽 女壘隊想招攬

2018-05-03 18:03

中職／郭泓志二軍表現佳 有機會下周歸隊

2018-05-03 17:59

中職／單周兩度先發 洪宸宇希望可以多投局數

2018-05-03 17:59

中職／神調度！3天內兩度先發 洪宸宇周五再上

2018-05-03 17:37

日職／柳田悠岐差點完全打擊 軟銀3連戰橫掃羅德

2018-05-03 17:36

TOTO盃／經大賽歷練 高市傅于恆抗壓性大增

2018-05-03 17:21

中職／少了馮喬許及羅伯特 悍將投打都走樣

2018-05-03 07:00

日職／新生國家隊打線發揮 西武勝率世界第一

2018-05-01 07:00

中職／兄弟戰績低迷 本土投手被打趴是關鍵

2018-04-30 07:00

日職／衣笠祥雄的鐵漢柔情 挨球吻反先保護對手

2018-04-30 07:00

中職／第5隊還是沒影 4隊小而美規模將連打12年

2018-04-27 07:00

日職／中日走了超貴洋砲 反而撿到便宜好貨

2018-04-26 07:00
看更多

熱門文章

中職／害羞又俏皮 正妹球迷讓轉播單位拍到忘情

2018-05-04 10:16

NBA／詹姆斯、勒夫狂飆74分 騎士2連勝回主場

2018-05-04 09:13

NBA／詹姆斯登峰造極 歸功凱西逼出最強自己

2018-05-04 12:56

MLB／水手鈴木一朗轉任特助 本季不再出賽

2018-05-04 04:22

NBA／洛齊爾領軍逆轉 塞爾蒂克2連勝76人

2018-05-04 11:29

NBA／勒夫回神飆31分 詹姆斯讚非凡表現

2018-05-04 10:25

米契爾驚奇化身助攻王 火箭恐難攻下爵士主場

2018-05-04 07:00

NBA／綠衫軍22分大逆轉 泰托姆：像賽季縮影

2018-05-04 12:17

MLB／紅襪普萊斯崩盤 林子偉替補游擊策雙殺

2018-05-04 12:24

NBA／不認同被綠衫軍封印 西蒙斯：自己想太多

2018-05-04 17:00

NBA／76人傳奇J博士倒戈 承認泰托姆該是狀元

2018-05-04 15:10

MLB／田中將大連3場優質先發 洋基3連勝太空人

2018-05-04 11:59

MLB／普荷斯3千安「M1」 大谷雙安助天使勝

2018-05-04 13:23

SBL／周伯勳被控性侵 稱「席地而做」你情我願

2018-05-03 23:53

MLB／一朗轉任總經理特助 聲明裡沒有「退休」

2018-05-04 07:38

MLB／鈴木一朗3089安 能否再增加得看明年

2018-05-04 08:03

戒不了棒球癮 鈴木一朗匠人魂永保持訓練

2018-05-04 10:27

勇士投打充滿朝氣 斧頭幫睽違多年終於覺醒

2018-05-04 07:00

MLB／何時退休？鈴木一朗：開始用拐杖的時候

2018-05-04 09:13

NBA／拋投失敗直接暴扣 爵士米契爾：跳太高了

2018-05-03 23:56

NBA／傳費茲戴爾接尼克兵符 先到拉脫維亞拜碼頭

2018-05-04 08:51

MLB／無緣對決一朗 天使失望的不僅大谷翔平

2018-05-04 10:59

MLB／陳偉殷出戰紅人 先發特報

2018-05-04 18:57

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-04 11:06

韓職／王維中5日登板 拚個人本季第4勝

2018-05-03 23:51

中職／張正偉本季首次猛打賞 再當老東家殺手

2018-05-03 23:47

MLB／無緣對決大谷翔平 鈴木一朗嘆可惜

2018-05-04 09:13

中職／兄弟「拐氣」再度成功 張志豪代打再見轟

2018-05-04 21:33

中職／後援當先發用上癮 兄弟推楊志龍接棒

2018-05-04 17:45

MLB／今日戰績表 大谷敲雙安天使3連勝

2018-05-04 15:25

MLB／職棒生涯27年 鈴木一朗日美都寫紀錄

2018-05-04 10:51

中職／親人來台加持 獅隊瑞安斷暴力猿得分紀錄

2018-05-03 23:43

中職／黃甘霖堅持投手定位 才能避免受傷

2018-05-04 18:02

NBA／無實績仍秘密續約 巫師總管任期將破15年

2018-05-04 18:22

影／鈴木一朗轉任特助 美職神紀錄一次看

2018-05-04 13:48

MLB／成績下滑回凡間 一朗神技只能回味

2018-05-04 14:49

拉巴特女網／直落二勝出 謝淑薇首闖紅土四強

2018-05-04 09:43

MLB／本季不再上場比賽 一朗：毫無失落感

2018-05-04 14:53

MiLB／張育成敲再見轟 朱立人繳雙安表現

2018-05-04 10:20

田徑／亞青賽名單 33名選手、11名教練陣容龐大

2018-05-04 14:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top