中職／還好不是新人 梁家榮本季初登一軍沒開轟壓力
猿隊外野手藍寅倫因右後大腿拉傷降二軍休養，三壘手梁家榮獲得本季首度被拉上一軍的機會，且直接被排為先發三壘手、打第8棒，梁家榮說：「上來就是把自己準備好、盡力去表現，能先發很幸福。」
梁家榮去年在生涯第5個球季拚出頭，首度擠進開季一軍名單，並卡位球隊先發三壘手，但今年春訓狀況不理想，從二軍起步，本季在二軍出賽16場，打擊率3成65在二軍打擊榜上排第3，僅次於隊友陽耀勳的3成90、張閔勛3成77。
「上面（一軍）的人表現太好了，相對地就沒必要換人，所以我就繼續在下面準備。」梁家榮直到昨天才接到球隊通知升一軍，讓他也笑說：「好久沒有這種感覺了。」
梁家榮提到，今年自己在春訓初期狀況不錯，但後來有點找不到方向，直到藉由在二軍多比賽、多打，找回正常步調，「狀況就是會有起有落，現在球隊也越來越多人競爭，一但狀況沒有那麼ok，就會被追過，但這也會刺激我成長。」
猿隊新人近期表現超搶眼，讓2013年在高中生選秀會被挑中的梁家榮也坦言受到刺激，他笑說：「如果我現在是新人，也有第一打席要全壘打的壓力。」他提到，球隊大家都表現好，內部形成良性競爭，「這種感覺也滿舒服的，會更警惕自己，不能輕易讓機會流失。」
藍寅倫昨天在對上統一獅隊的比賽中拉傷，今天被降二軍，他表示，傷勢沒有太嚴重，今天賽前都能正常練習，只是還無法全力衝刺，但因球季還很長，避免讓傷更嚴重，保險起見還是先好好休息。
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