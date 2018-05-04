中職／還好不是新人 梁家榮本季初登一軍沒開轟壓力

2018-05-04 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



猿隊外野手藍寅倫因右後大腿拉傷降二軍休養，三壘手梁家榮獲得本季首度被拉上一軍的機會，且直接被排為先發三壘手、打第8棒，梁家榮說：「上來就是把自己準備好、盡力去表現，能先發很幸福。」

梁家榮去年在生涯第5個球季拚出頭，首度擠進開季一軍名單，並卡位球隊先發三壘手，但今年春訓狀況不理想，從二軍起步，本季在二軍出賽16場，打擊率3成65在二軍打擊榜上排第3，僅次於隊友陽耀勳的3成90、張閔勛3成77。

「上面（一軍）的人表現太好了，相對地就沒必要換人，所以我就繼續在下面準備。」梁家榮直到昨天才接到球隊通知升一軍，讓他也笑說：「好久沒有這種感覺了。」

梁家榮提到，今年自己在春訓初期狀況不錯，但後來有點找不到方向，直到藉由在二軍多比賽、多打，找回正常步調，「狀況就是會有起有落，現在球隊也越來越多人競爭，一但狀況沒有那麼ok，就會被追過，但這也會刺激我成長。」

猿隊新人近期表現超搶眼，讓2013年在高中生選秀會被挑中的梁家榮也坦言受到刺激，他笑說：「如果我現在是新人，也有第一打席要全壘打的壓力。」他提到，球隊大家都表現好，內部形成良性競爭，「這種感覺也滿舒服的，會更警惕自己，不能輕易讓機會流失。」