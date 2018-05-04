親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
一朗暫別選手
MLB
棒球
綜合
籃球

墾丁後壁湖海鮮餐廳 消保官突檢多未標示時價

中職／還好不是新人 梁家榮本季初登一軍沒開轟壓力

2018-05-04 19:18聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

猿隊外野手藍寅倫因右後大腿拉傷降二軍休養，三壘手梁家榮獲得本季首度被拉上一軍的機會，且直接被排為先發三壘手、打第8棒，梁家榮說：「上來就是把自己準備好、盡力去表現，能先發很幸福。」 

梁家榮去年在生涯第5個球季拚出頭，首度擠進開季一軍名單，並卡位球隊先發三壘手，但今年春訓狀況不理想，從二軍起步，本季在二軍出賽16場，打擊率3成65在二軍打擊榜上排第3，僅次於隊友陽耀勳的3成90、張閔勛3成77。

「上面（一軍）的人表現太好了，相對地就沒必要換人，所以我就繼續在下面準備。」梁家榮直到昨天才接到球隊通知升一軍，讓他也笑說：「好久沒有這種感覺了。」

梁家榮提到，今年自己在春訓初期狀況不錯，但後來有點找不到方向，直到藉由在二軍多比賽、多打，找回正常步調，「狀況就是會有起有落，現在球隊也越來越多人競爭，一但狀況沒有那麼ok，就會被追過，但這也會刺激我成長。」

猿隊新人近期表現超搶眼，讓2013年在高中生選秀會被挑中的梁家榮也坦言受到刺激，他笑說：「如果我現在是新人，也有第一打席要全壘打的壓力。」他提到，球隊大家都表現好，內部形成良性競爭，「這種感覺也滿舒服的，會更警惕自己，不能輕易讓機會流失。」

藍寅倫昨天在對上統一獅隊的比賽中拉傷，今天被降二軍，他表示，傷勢沒有太嚴重，今天賽前都能正常練習，只是還無法全力衝刺，但因球季還很長，避免讓傷更嚴重，保險起見還是先好好休息。

猿隊三壘手梁家榮本季初登一軍。記者葉姵妤／攝影
猿隊三壘手梁家榮本季初登一軍。記者葉姵妤／攝影
分享

梁家榮藍寅倫陽耀勳
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

中職／後援當先發用上癮 兄弟推楊志龍接棒

2018-05-04 17:45

中職／黃甘霖堅持投手定位 才能避免受傷

2018-05-04 18:02

TOTO盃／林德昱再見安 高市獲小馬少棒代表權

2018-05-04 17:06

TOTO盃／宋伯翰6局7K投打建功 抱回MVP

2018-05-04 18:46

中職／獅隊拉上新秀黃竣彥 蔗總期望很高

2018-05-04 18:15

中職／詹子賢在二軍苦練 回一軍重新出發

2018-05-04 17:48

TOTO盃／桃市邱宇珩技術超齡 教練：未來好手

2018-05-04 16:59

TOTO盃／桃市拿季軍 教頭有感盼增專任教練

2018-05-04 14:44

TOTO盃／桃市大逆轉奪季軍 教頭：孩子盡力了

2018-05-04 14:26

中職／害羞又俏皮 正妹球迷讓轉播單位拍到忘情

2018-05-04 10:16

TOTO盃／高市、台東爭冠 搶小馬聯盟代表權

2018-05-03 23:53

韓職／王維中5日登板 拚個人本季第4勝

2018-05-03 23:51

中職／張正偉本季首次猛打賞 再當老東家殺手

2018-05-03 23:47

中職／親人來台加持 獅隊瑞安斷暴力猿得分紀錄

2018-05-03 23:43

中職／本季首度單場3安 張正偉只想贏球

2018-05-03 22:32

中職／張正偉猛打轟老東家 悍將隊中止4連敗

2018-05-03 22:05

中職／瑞安7局優質表現 羅國龍兩分砲屠猿

2018-05-03 21:41

中職觀察眼／話題炒作的拐氣 適可而止就足夠

2018-05-03 19:55

中職／牛棚臨時變先發 郭泓志也有經驗

2018-05-03 18:41

TOTO盃／台東黃宇耀壓制桃園 教頭讚超乎預期

2018-05-03 18:19

少棒／女將發威攻進全國賽 女壘隊想招攬

2018-05-03 18:03

中職／郭泓志二軍表現佳 有機會下周歸隊

2018-05-03 17:59

中職／單周兩度先發 洪宸宇希望可以多投局數

2018-05-03 17:59

中職／神調度！3天內兩度先發 洪宸宇周五再上

2018-05-03 17:37

日職／柳田悠岐差點完全打擊 軟銀3連戰橫掃羅德

2018-05-03 17:36

TOTO盃／經大賽歷練 高市傅于恆抗壓性大增

2018-05-03 17:21

TOTO盃／台東3：1壓制桃園 明與高雄爭冠

2018-05-03 16:28

TOTO盃／林劭倫4打點 高市勝北市晉級冠軍戰

2018-05-03 14:10

中職／少了馮喬許及羅伯特 悍將投打都走樣

2018-05-03 07:00

日職／新生國家隊打線發揮 西武勝率世界第一

2018-05-01 07:00

中職／兄弟戰績低迷 本土投手被打趴是關鍵

2018-04-30 07:00

日職／衣笠祥雄的鐵漢柔情 挨球吻反先保護對手

2018-04-30 07:00

中職／第5隊還是沒影 4隊小而美規模將連打12年

2018-04-27 07:00

日職／中日走了超貴洋砲 反而撿到便宜好貨

2018-04-26 07:00

富邦、中信台版基襪大戰 中職票房最終靈藥？

2018-04-26 07:00

中職／外野不死鳥 藍寅倫傷後表現越來越猛

2018-04-25 07:00

日職／松坂大輔兩場好表現 力抗神主牌傾倒潮

2018-04-24 07:00

中職／中信兄弟持續探底 球團該主動療傷止血

2018-04-24 07:00

日職／中繼王救援王皆報銷 軟銀牛棚重傷害

2018-04-23 07:00
看更多

熱門文章

中職／害羞又俏皮 正妹球迷讓轉播單位拍到忘情

2018-05-04 10:16

NBA／詹姆斯、勒夫狂飆74分 騎士2連勝回主場

2018-05-04 09:13

NBA／詹姆斯登峰造極 歸功凱西逼出最強自己

2018-05-04 12:56

MLB／水手鈴木一朗轉任特助 本季不再出賽

2018-05-04 04:22

NBA／洛齊爾領軍逆轉 塞爾蒂克2連勝76人

2018-05-04 11:29

NBA／勒夫回神飆31分 詹姆斯讚非凡表現

2018-05-04 10:25

中職觀察眼／話題炒作的拐氣 適可而止就足夠

2018-05-03 19:55

米契爾驚奇化身助攻王 火箭恐難攻下爵士主場

2018-05-04 07:00

NBA／綠衫軍22分大逆轉 泰托姆：像賽季縮影

2018-05-04 12:17

MLB／紅襪普萊斯崩盤 林子偉替補游擊策雙殺

2018-05-04 12:24

NBA／76人傳奇J博士倒戈 承認泰托姆該是狀元

2018-05-04 15:10

MLB／田中將大連3場優質先發 洋基3連勝太空人

2018-05-04 11:59

MLB／一朗轉任總經理特助 聲明裡沒有「退休」

2018-05-04 07:38

SBL／周伯勳被控性侵 稱「席地而做」你情我願

2018-05-03 23:53

MLB／鈴木一朗3089安 能否再增加得看明年

2018-05-04 08:03

MLB／普荷斯3千安「M1」 大谷雙安助天使勝

2018-05-04 13:23

戒不了棒球癮 鈴木一朗匠人魂永保持訓練

2018-05-04 10:27

NBA／不認同被綠衫軍封印 西蒙斯：自己想太多

2018-05-04 17:00

勇士投打充滿朝氣 斧頭幫睽違多年終於覺醒

2018-05-04 07:00

NBA／拋投失敗直接暴扣 爵士米契爾：跳太高了

2018-05-03 23:56

MLB／何時退休？鈴木一朗：開始用拐杖的時候

2018-05-04 09:13

NBA／傳費茲戴爾接尼克兵符 先到拉脫維亞拜碼頭

2018-05-04 08:51

MLB／無緣對決一朗 天使失望的不僅大谷翔平

2018-05-04 10:59

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-04 11:06

韓職／王維中5日登板 拚個人本季第4勝

2018-05-03 23:51

中職／張正偉本季首次猛打賞 再當老東家殺手

2018-05-03 23:47

中職／張正偉猛打轟老東家 悍將隊中止4連敗

2018-05-03 22:05

MLB／無緣對決大谷翔平 鈴木一朗嘆可惜

2018-05-04 09:13

中職／親人來台加持 獅隊瑞安斷暴力猿得分紀錄

2018-05-03 23:43

MLB／職棒生涯27年 鈴木一朗日美都寫紀錄

2018-05-04 10:51

MLB／今日戰績表 大谷敲雙安天使3連勝

2018-05-04 15:25

影／鈴木一朗轉任特助 美職神紀錄一次看

2018-05-04 13:48

中職／瑞安7局優質表現 羅國龍兩分砲屠猿

2018-05-03 21:41

拉巴特女網／直落二勝出 謝淑薇首闖紅土四強

2018-05-04 09:43

MLB／成績下滑回凡間 一朗神技只能回味

2018-05-04 14:49

MiLB／張育成敲再見轟 朱立人繳雙安表現

2018-05-04 10:20

中職／本季首度單場3安 張正偉只想贏球

2018-05-03 22:32

中職／後援當先發用上癮 兄弟推楊志龍接棒

2018-05-04 17:45

NBA／無實績仍秘密續約 巫師總管任期將破15年

2018-05-04 18:22

MLB／陳偉殷出戰紅人 先發特報

2018-05-04 18:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top