中職／害羞又俏皮 正妹球迷讓轉播單位拍到忘情

2018-05-04 10:16 聯合新聞網 綜合報導



棒球場邊的正妹女球迷吸引眾人目光。圖擷自 Youtube: CS Sports 分享 facebook

上個月27日(4/27)在桃園球場的職棒例行賽上，轉播球賽的攝影師捕捉到場邊觀看球賽的一名桃猿超正女球迷，清純的外表與俏皮的反應吸引了眾人的目光，攝影師疑似自己也看得入迷，即使棒球比賽相當精彩，攝影機的鏡頭卻常常轉向這位年輕的女球迷，女球迷看比賽時的表情、應援跳舞的畫面和休息聊天的模樣都被紀錄下來。

女球迷的一舉一動都牽動著攝影師的鏡頭。圖擷自 Youtube: CS Sports 分享 facebook

雖然害羞，還是要為支持的球隊應援跳舞。圖擷自 Youtube: CS Sports 分享 facebook

這位大眼長髮的俏麗女球迷發現自己的影像登上了球場大螢幕後，露出的害羞遮臉和吐舌尷尬的反應都非常可愛。比賽結束後，轉播影片中的女球迷畫面被剪輯整理出一支特輯短片「可愛的Lamigo女球迷」放上youtube，還加上註解說明：害羞的時候真的很可愛，到今日共獲得了43萬多次的瀏覽，人氣銳不可擋。

女球迷的臉書引來大批網友報到朝聖，圖擷自facebook。 分享 facebook

隨後也傳出正妹原本就是桃園Lamigo球迷的資訊，她的臉書頁面也被網友找出，並可看到2公開動態裡有張去年10月上傳的總冠軍場邊照。女球迷照片及影片曝光後，網友們除了表示「正爆」、「該打棒球了」，在正妹照片下留下「來朝聖」的回應外，還有人決定「暫時加入桃猿一下」「我支持Lamigo」。很多人表示自己是「看到轉播影片」找來的，「怎麼能不愛棒球」。一時之間，不但多出了很多棒球迷，還通通一面倒的為桃猿加油，要讓「桃猿主場，場場座好座滿」。