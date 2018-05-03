中職觀察眼／話題炒作的拐氣 適可而止就足夠

2018-05-03 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



中信兄弟總教練史耐德。 報系資料照 分享 facebook 牛棚變先發，可以當作話題炒作，甚至拿來「拐氣」，但不能成為常態。

中信兄弟隊教練團出怪招，把先發、牛棚順序改變，昨天讓洪宸宇先投兩局，原定先發的萊福力再接力投完後7局。

最後兄弟如願中止3連敗，怪招收效，也引發熱議，成為討論話題，以結果來看，是好的。

昨天賽後，總教練史耐德說：「結果雖不錯，不代表未來就會採用這種調度方式。」但效果「誘人」，明天對統一獅隊之戰，將比照辦理。

洪宸宇3天內兩度擔任先發投手，成中職罕見紀錄；這種情況，通常在短期國際賽、甚至青棒賽出現的機率比較高。

中職過去有過同一人單周先發兩次的紀錄，但通常都是前1次先發出狀況，例如投了頭部觸身球被迫提前退場，隔兩天後再先發完成輪值任務。

史總以往在獨立聯盟、墨西哥聯盟執教時，也沒有用過這種投手調度模式，但他認為，這對現在球隊的特定年輕投手會有幫助。

儘管原本投手角色該承擔的局數、球數都沒變，但對個人調整來說，會變得更辛苦，也不易掌控狀況，畢竟先發、牛棚的備戰方式不同。

以洪宸宇為例，昨天先發了，明天又要先發，中間隔的今天，該當先發前的準備，還是用自己習慣的牛棚調整，其實連他自己也不知道。

職棒的精髓在於專業，而專業需要有計畫、步驟的培養；史總的「神調度」或許真有其道理，但也有對手取笑，「這是在打宇宙聯盟嗎」。

偶一為之的奇招，多數時候，會有出其不意的效果，但用多了會膩。最後若連球員本身都搞到不知所措，恐怕就得不償失了。