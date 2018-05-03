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TOTO盃／台東黃宇耀壓制桃園 教頭讚超乎預期

2018-05-03 18:19聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

台東縣黃宇耀先發壓制桃園市。記者葉姵妤／攝影
台東縣黃宇耀先發壓制桃園市。記者葉姵妤／攝影
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台東縣隊今天在TOTO盃少棒賽4強戰迎戰桃園市，先發桃手黃宇耀以4.2局僅失1分的好投壓制對手，助球隊以3：1勝出，拿到冠軍戰門票，總教練羅旻翁也稱讚他的表現超乎教練團預期。

台東縣以豐田國小為主體組軍，並找來新生、紅葉、桃源國小共5名球員組成聯隊，今天4強戰推唯一來自桃源的黃宇耀先發，羅旻翁說：「他在縣內對上我們（豐田）的時候都丟得很好，讓我們佔不到便宜。」

儘管黃宇耀在TOTO盃前兩場登板表現不理想，但豐田校長兼台東縣領隊方穎豐在賽前開導他，教練團也對他有信心，黃宇耀說：「第一場比賽的時候，教練沒有跟我說要放輕鬆，我上去很緊張，今天賽前，方校長就有跟我說不要緊張，投得跟平常在學校一樣快就好。」

黃宇耀透露，過去在母隊時，幾乎都是參加花東地區的盃賽，離開東部參賽的機會不多，這次則是他首度入選台東縣代表隊參加選拔賽，「因為是聯隊，有一點壓力。」但他也提到，來到聯隊，整體戰力更強，投起來更有安定感，「球被打出去後，我們的防守很強。」

今天對上打擊強悍的桃園市，黃宇耀展現壓制力，力撐到第5局，只被揮出4支安打、失1分，送出3次三振，「教練有說，就投外角、低一點。」對於自己的表現，他靦腆笑說「很滿意」。

黃宇耀從3年級加入桃源棒球隊，平時在母隊主要守外野，來到聯隊則以投手為主，而他透露，自己偏好擔任投手，「因為投手是場上的主角。」最欣賞的偶像就是洋基隊「火球男」查普曼Aroldis Chapman

查普曼Aroldis Chapman洋基

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