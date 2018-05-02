TOTO盃／北、桃敗部復活 今搶冠軍門票

2018-05-02 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／台北報導



台北市隊擊敗屏東縣，闖進四強。 記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

桃園市、台北市隊在TOTO盃全國少棒賽首戰都出師不力，但落入敗部後一路挺進，昨天贏球後闖進四強，今天將與台東縣、高雄市爭冠軍戰門票，奪冠隊伍將取得美國小馬聯盟亞太區少棒賽中華隊代表權。

桃市首戰不敵高雄市，落入敗部後反而讓球隊有更多磨合、調整機會，總教練李國強說：「這對聯隊來說不是壞事，可以藉比賽多觀察球員，球員也沒有因為落入敗部，就覺得沒機會了。」

昨天桃市提前四局以十一比Ｏ打退台南市，敗部四連勝挺進四強，兩任投手林后稷、許宇庭只讓對手敲三安，打線則掃出十二支安打，包括六支二壘打。郭子昕單場三安（兩長打）四分打點，這次盃賽維持好手感，五戰共敲十五支安打。

距離登頂差兩勝，李國強對桃市的打擊很有信心，「這批球員打擊真的不錯，應該是這次最會打的球隊。」

北市昨天面對屏東縣，靠著第四棒陳睦衡三安七分打點帶頭，與徐紹予、徐翔聖都繳猛打賞表現，加上楊智淵後援四點二局僅掉一分自責分的好投，終場以十一比八贏球。

北市總教練章子健表示：「第一場（輸台東）落到敗部後，小朋友也有體認，沒有再輸的空間，所以每一場都戰戰兢競，這場打線有串連、投手也很專注投每一顆球。」