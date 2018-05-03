中職／少了馮喬許及羅伯特 悍將投打都走樣

中華職棒自3月底新球季開始，已經完成一個月的賽程，Lamigo以最快20勝的表現領先群雄，統一獅靠著富邦贊助10勝排名第二。後段班則是兩支金控球隊，備受矚目的悍將明星級陣容，投打皆失調竟只排第三，換血後的中信兄弟投手群失分過多，已吞下20敗仍為墊底。

富邦悍將今年不但高國輝、林益全及林哲瑄都傷癒歸隊，去年季中至年初，還分別補進旅外好手陳品捷、前安打王張正偉、30轟打者蔣智賢。這個打線兼具安打、長打及速度，預期他們將成為當今最強打線，更可挑戰單季最多全壘打紀錄，並替新秀爭取更多養成時間，不過目前打擊三圍及全壘打數都敬陪末座。擁有投手三冠王羅力，並找來前兩年統一及中信最穩定的洋投布魯斯及伍鐸，又找來陳鴻文、林煜清，加上最佳進步獎張耿豪，若搭配逐漸養成的年輕投手，是被視為極具競爭力的投手陣容。然而防禦率及被全壘打率過高，尤其羅力還被擊出超越去年的全壘打數，投手狀況絕對需要加強。

富邦雖然大肆補強，但至今戰績仍不理想，投手及打擊表現都不如預期，球員打不出團隊戰力也相當苦惱。 聯合報系資料照片 分享 facebook

從2016年前身義大犀牛奪冠至今，球員異動已超過20位，但主體戰力並未影響。教練團部分除了來來去去的未待滿整季的客座教練外，富邦接手時亦未續聘曹竣崵及曾智偵，但是還是補入郭勇志、陳柏穎兩位教練，林正豐、林宗男、黃柏揚則是從球員退役為教練。不過最重要的是2016年季中投手教練羅博特離隊，2017年季末在陣中4年的馮喬許退休。

義大接手球隊後，對於貧弱的投手陣容積極改善，期間換了不少投手教練，除了原有本土教練團外，也一直聘用外籍投手教練，包含李耐德、希克及傑森等人，但三人任職都不滿一季。直到2015年找來羅博特，他是委內瑞拉固定的國家隊投手教練，還有在美國職棒小聯盟的任職經驗。

羅博特來台後，恰巧碰上中職打擊爆發年，從帳面上投手表現是大幅退步，不過經過一年的努力，2016年成果卻是有目共睹。這一年是義大投手復活年，葉君璋總教練也是從當年改造投手打響名號，他與球員都毫不吝嗇表示羅博特的重要性。郭勝安前一年在Lamigo二軍防禦率高達31.91，從未登上中職一軍，被視為有投球失憶症，但是加入義大後成為開幕名單，還出賽40場，防禦率僅3.10，拿下最佳進步獎。當年黃勝雄及賴鴻誠表現比以往進步不少，尤其上半季非常難讓打者越雷池一步。

羅博特與葉君璋花了一年的時間幫義大犀牛調整，總算在2016年看到成效，現在卻隨著他的離隊，投手狀況也被打回原形。 聯合報系資料照片 分享 facebook

不過羅博特因為個人因素離開台灣，上半季超神勇的賴鴻誠、黃勝雄等投手，下半季表現都相對不穩定。隔年不僅兩人表現沒有回穩，包含羅華韋、倪福德等幾乎全隊左投手都失控，今年雖然狀況好一些，但還是不是很穩定。備受矚目的年輕投手黃亦志等，開幕戰好投後，控球表現就越來越離譜，直至今年都還沒有回穩。

2014年前義大教練大威找來馮喬許來擔任打擊教練，後來曾改任總教練及技術顧問，在2015年球季結束後離開球隊。但是2016年上半季雖然投手群改造有顯著成果，但打擊成績卻不如預期，不僅居於四隊之末，也是唯一團隊打擊率未達3成的球隊。下半季葉君璋執掌兵符，找回他擔任客座教練後，包含林益全、林哲瑄等打者在下半季的長打能力都有很明顯的改變，因此去年葉總仍然邀請他留隊。

義大、富邦近年的打擊低潮，分別是2016年上半季及今年，恰巧都是馮喬許不在時，突顯他的指導對球隊是有極大的幫助。 聯合報系資料照片 分享 facebook

今年富邦悍將改由克魯茲擔任客座教練，他過去有如化腐朽為神奇的表現，讓他離開中信後，富邦馬上就出手網羅。不過畢竟春訓開訓後才報到，僅三個月的時間，似乎是還沒辦法熟悉球員並幫助球隊。球隊目前面臨打擊串聯不佳及長打未發揮的問題，由於他們被三振並不多，不是亂揮大棒的打線，球員實力仍在，還需要教練個別找出問題協助。

葉君璋教練曾經說過，外籍教練來台指導，本土教練更應該學習，否則他們離台後，球員就無法進步。目前富邦的教練團全部都是本土教練，一軍共有8名，二軍則為7名。其中投手教練就有4名，另外總教練葉君璋會協助指導投手，打擊教練則僅有2名，但二軍總教練陳連宏也可以協助打擊部份，整體人手應當相當充裕。但是目前狀態是球隊陣容比以往更強，表現的結果卻比以往更差，除了被期待的壓力外，似乎該想想以往羅博特、馮喬許到底是怎麼幫助球員打出佳績，可別讓他們的辛勞化為烏有。