日職／羅德先發崩盤 陳冠宇中繼4局失1分

2018-05-02 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



陳冠宇上場中繼。 擷圖自比賽畫面 分享 facebook 日職羅德隊台灣左投陳冠宇前天再被升一軍，今天對上軟銀隊之戰，在球隊先發崩盤後登板，是他本季第2度出賽，中繼4局挨了1發陽春砲失分，而羅德隊終場以3：8落敗。

羅德隊先發大隣憲司去年被軟銀隊釋出，今年改披羅德隊戰袍，今天首度先發，但遭前東家砲轟，首局被柳田悠岐、洋砲戴斯派耶（Alfredo Despaigne）各轟1發兩分砲，2局上又被敲3支安打（2支二壘打），只投了1.2局失7分退場。

有吉優樹接替大隣憲司後，連續解決4名打者，而羅德隊1：7落後的狀況下，4局上推陳冠宇登板，他先投出3上3下，第5局則在2出局後連投2次四壞保送，但沒有失分。

陳冠宇續投6局上，與首名打者上林誠知纏鬥8球後被揮出右外野陽春砲，2出局後又被今宮健太敲安打，隨後抓下第3個出局數，羅德隊也在下半局將比數追成3：8。

陳冠宇接著在7局上2出局後被中村晃揮安打，再保送松田宣浩，但成功解決上林誠知，沒有再失分。

此戰陳冠宇共中繼4局，用了59球，被揮出3支安打，因上林誠知的陽春砲失分，投出3次四壞保送和2K，8局上羅德隊換投南昌煇接替，第9局再推益田直也登板，都沒失分，但羅德隊打線也沒能追回失分，終場以5分差落敗。