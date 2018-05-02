TOTO盃／陳睦衡3安7打點掃退屏東 北市晉4強

2018-05-02 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



楊智淵後援3.2局守住勝利。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

台北市隊今天在TOTO盃少棒賽對戰屏東縣隊，全場靠11支安打串連，加上楊智淵後援3.2局的有效壓制，終場以11：8勝出，在B組敗部出線，明天將與高雄市隊爭冠軍戰門票。

台北市隊開賽獲得保送後，再靠4支安打灌進5分大局，之後持續有分數進帳，6局上打完已將領先拉開11：5，雖然6局下讓屏東縣第3棒張偉宸轟出1發3分砲，但最終仍守住3分領先，搶下第3張4強門票。

今年台北市首戰就敗給台東縣落後敗部，之後依序擊敗花蓮縣、南投縣及屏東縣挺進4強，總教練章子健表示：「第一場落到敗部後，小朋友也有體認，沒有再輸的空間，所以每一場都戰戰兢競，今天打線有串連、投手也很專注投每一顆球。」

台北市挺進TOTO盃少棒賽4強。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

台北市今天共揮出11支安打，第2棒徐紹予、第8棒徐翔聖都是單場3安，第4棒陳睦衡更是單場4支3、猛灌7分打點。

而楊智淵自第3局起登板，後援3.2局失4分（1分自責分），拿下勝投，但他認為自己表現還不到最好，「控球不準、速度也不夠快。」即使因天氣炎熱讓他投到有點累了，仍力撐到終場，他說：「跟自己說撐下去，告訴自己要專注。」

楊智淵在第6局被張偉宸轟了一發3分砲，讓比分縮小成3分差，他賽後淡定表示「沒有很緊張」，「投手被打全壘打很正常，我（打棒球以來）應該已經被打了4到5支全壘打了，被打後就不要被影響。」他也誇張偉宸打得很好，「把那麼低的球也能打出去，很厲害。」

屏東縣張偉宸今天單場揮出3支長打，只差一壘打就締造「完全打擊」，貢獻5分打點。其中在6局下二、三壘有人的局面下，台北市原本有意敬遠他，但最終「鐵齒」選擇對決，就讓他開轟，章子健也直呼：「真的鎖不住他。」