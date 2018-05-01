成棒春聯／崇越進複賽 晉級隊伍2日確定

2018-05-01 22:44 中央社 台北1日電



107年全國成棒甲組春季聯賽預賽接近尾聲，今天A組崇越隼鷹投打發揮，以4比2擊敗台南市，排名躍居第3、擠進複賽；B組台灣啤酒確定第1，其餘名次需等明天比賽結束。

春季聯賽4月10日開打，總計35支球隊參加，預賽分5組進行，A組總計11支球隊採單循環賽，其餘4組採循環賽制，預賽A組1至4名、其餘4組前兩名率先晉級複賽，A組5到8名、其餘4組3、4名球隊需打資格賽爭取另外4席複賽名額。

春季聯賽除了B組賽程，其餘各組賽程今天結束，Ａ組崇越隼鷹今天賽前分組排名第5，今天與分組排名第1的台南市隊交手，兩隊前4局沒有得分，崇越5局靠著接連3支安打、2次保送、暴投，單局攻下4分、奠定勝基，終場以4比2拿勝。

崇越拿下勝利後，分組排名躍居第3，將原本排名第4的台中運動家隊擠到第5名，A組台南市、台北興富發、崇越隼鷹、台東綺麗珊瑚晉級複賽，台中運動家、台灣電力、合作金庫和新北市隊需打資格賽。

B組戰況，台灣啤酒戰績獨走，今天以13比11擊敗開南大學，春季聯賽還沒吞過敗仗，戰績8勝（2和）、穩居第1，美孚巨人今天以11比1擊敗萬能科大，目前與開南大學積分相同；明天B組還有最後一天賽程，若美孚巨人擊敗萬能科大，則將以分組第2晉級複賽，若輸球則需打資格賽。

C組富邦公牛隊戰績亮眼，春聯拿下9勝（1和）、排名第1，嘉義市排名第2，兩隊率先晉級複賽，稻江學院和大同學院需打資格賽；D組南華大學、康寧大學晉級複賽，遠東科大、長榮大學需打資格賽；E組高苑科大、台東大學晉級複賽，義守大學、美和科大需打資格賽。