親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

成棒春聯／崇越進複賽 晉級隊伍2日確定

2018-05-01 22:44中央社 台北1日電

107年全國成棒甲組春季聯賽預賽接近尾聲，今天A組崇越隼鷹投打發揮，以4比2擊敗台南市，排名躍居第3、擠進複賽；B組台灣啤酒確定第1，其餘名次需等明天比賽結束。

春季聯賽4月10日開打，總計35支球隊參加，預賽分5組進行，A組總計11支球隊採單循環賽，其餘4組採循環賽制，預賽A組1至4名、其餘4組前兩名率先晉級複賽，A組5到8名、其餘4組3、4名球隊需打資格賽爭取另外4席複賽名額。

春季聯賽除了B組賽程，其餘各組賽程今天結束，Ａ組崇越隼鷹今天賽前分組排名第5，今天與分組排名第1的台南市隊交手，兩隊前4局沒有得分，崇越5局靠著接連3支安打、2次保送、暴投，單局攻下4分、奠定勝基，終場以4比2拿勝。

崇越拿下勝利後，分組排名躍居第3，將原本排名第4的台中運動家隊擠到第5名，A組台南市、台北興富發、崇越隼鷹、台東綺麗珊瑚晉級複賽，台中運動家、台灣電力、合作金庫和新北市隊需打資格賽。

B組戰況，台灣啤酒戰績獨走，今天以13比11擊敗開南大學，春季聯賽還沒吞過敗仗，戰績8勝（2和）、穩居第1，美孚巨人今天以11比1擊敗萬能科大，目前與開南大學積分相同；明天B組還有最後一天賽程，若美孚巨人擊敗萬能科大，則將以分組第2晉級複賽，若輸球則需打資格賽。

C組富邦公牛隊戰績亮眼，春聯拿下9勝（1和）、排名第1，嘉義市排名第2，兩隊率先晉級複賽，稻江學院和大同學院需打資格賽；D組南華大學、康寧大學晉級複賽，遠東科大、長榮大學需打資格賽；E組高苑科大、台東大學晉級複賽，義守大學、美和科大需打資格賽。

運動家巨人綺麗珊瑚

相關新聞

用輸球換打球態度 中信可以道奇教頭羅伯斯為師

2018-05-01 13:17

棒球／3教練帶6名小球員 李風華回淡水開棒球班

2018-05-01 09:26

中職／金控大戰吵出票房？平均觀眾數超過象猿戰

2018-05-01 17:38

中職／獅隊舉辦搖擺府城音樂季 好康大放送

2018-05-01 20:07

中職／猿隊19歲捕手廖健富 生涯首座月MVP到手

2018-05-01 18:33

日職／新生國家隊打線發揮 西武勝率世界第一

2018-05-01 07:00

中職／「有跟辜董談過」 林智勝快退冰？

2018-05-01 00:50

中職／打擊正常卻得分少 中信打線哪裡出問題？

2018-04-30 22:36

中職／獅隊期待延伸花蓮氣勢 解決最難纏的猿隊

2018-04-30 20:56

日職／暌違12年之久 松坂大輔奪下重返日職首勝

2018-04-30 20:45

中職／悍將迎接「54星戰日」 星空黑球衣戰猿

2018-04-30 19:58

中職／冰林智勝是誤會 中信：身體健康就回一軍

2018-04-30 18:50

中職／中信戰績敬陪末座 張志豪：下半季會更好

2018-04-30 18:25

中職／勝場僅去年同期一半 中信否認要換史耐德

2018-04-30 17:53

中職／兄弟戰績低迷 本土投手被打趴是關鍵

2018-04-30 07:00

日職／衣笠祥雄的鐵漢柔情 挨球吻反先保護對手

2018-04-30 07:00

中職／第5隊還是沒影 4隊小而美規模將連打12年

2018-04-27 07:00

日職／中日走了超貴洋砲 反而撿到便宜好貨

2018-04-26 07:00

富邦、中信台版基襪大戰 中職票房最終靈藥？

2018-04-26 07:00

中職／外野不死鳥 藍寅倫傷後表現越來越猛

2018-04-25 07:00

日職／松坂大輔兩場好表現 力抗神主牌傾倒潮

2018-04-24 07:00

中職／中信兄弟持續探底 球團該主動療傷止血

2018-04-24 07:00

日職／中繼王救援王皆報銷 軟銀牛棚重傷害

2018-04-23 07:00

百萬象迷那裡去了？冰風暴恐是直接原因

2018-04-20 06:41

中職／牛棚較穩、全壘打更兇 猿隊吃定獅子頭

2018-04-18 07:00

日職／梅森傑不算洋將 呂彥青撐到明年才受惠

2018-04-18 07:00

中職／上一軍難如登天 細數歷年二軍急凍人

2018-04-17 07:00

日職／橫濱衝上第一 拉米監督大膽用兵獲回報

2018-04-16 07:00

日職／大谷當紅、藤浪失控 同梯強投不同命！

2018-04-12 07:00

中職／中信若再輸1場 史耐德將寫不名譽紀錄

2018-04-12 07:00

中職／攻擊型捕手難能可貴 仍需兼顧配球及守備

2018-04-11 07:00

日職／陽岱鋼受傷牽動戰績 巨人很難爬出谷底

2018-04-10 07:00

日職／菅野狂失分、菊池持續猛 最強投手兩樣情

2018-04-09 07:00

中職／潘威倫最佳接班人 江辰晏將成本土王牌

2018-04-04 07:00

日職／岡本和真大爆發 阿部將被迫提早世代交替

2018-04-03 07:00

中職／新球季比賽時間縮短 和好球帶放寬有關？

2018-04-03 07:00

日職／上原、澤村聯手出擊 巨人坐收超大禮

2018-04-02 07:00

中華職棒29年 完整賽程表

2018-03-23 11:07
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯「燃燒殆盡」？ 凱西：一點也不信

2018-05-01 10:20

NBA／支持衛少重話回擊 勇士球員籲球迷應尊重

2018-05-01 15:46

NBA／先發3人得分突破25 綠衫軍挫76人奪首勝

2018-05-01 11:28

NBA／告別漫長5周缺賽期 柯瑞預期第2戰回歸

2018-05-01 09:40

用輸球換打球態度 中信可以道奇教頭羅伯斯為師

2018-05-01 13:17

NBA／詹姆斯登球鞋銷售榜首 厄文居次後勢看漲

2018-05-01 13:45

鵜鶘vs.勇士之戰 內行人必看的眉眉角角

2018-05-01 07:00

中職／「有跟辜董談過」 林智勝快退冰？

2018-05-01 00:50

詹姆斯衝出無限之戰 不累不累再往前飛

2018-05-01 07:00

NBA／巴克利鐵口直斷 詹姆斯不會加入費城

2018-05-01 13:46

NIKE巔峰賽／飛人身手獲肯定 林彥廷奪MVP

2018-05-01 03:59

NBA／賽前惡補歷史課 76人欲延續與綠衫軍世仇

2018-05-01 15:45

日職／新生國家隊打線發揮 西武勝率世界第一

2018-05-01 07:00

NIKE巔峰賽／扛大陸當家中鋒 林正：很粗

2018-05-01 01:16

NBA／亟欲擺脫「過程魅影」 安比德稱面具是干擾

2018-05-01 13:54

棒球／3教練帶6名小球員 李風華回淡水開棒球班

2018-05-01 09:26

MLB／火球男換人 馬林魚菜鳥葛雷諾狂飆164公里

2018-05-01 16:09

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-01 10:45

MLB／大聯盟新猷 釀酒人海德後援2.2局飆8K

2018-05-01 11:42

NBA／詹皇打到腿抽筋 騎士慘勝晉級

2018-05-01 00:56

MLB／太空人摩頓7.2局失1分 斬斷洋基9連勝

2018-05-01 11:10

中職／金控大戰吵出票房？平均觀眾數超過象猿戰

2018-05-01 17:38

MLB／基特入主馬林魚被罵 A-Rod：對他有信心

2018-05-01 10:02

MLB／5月前敲6支滿貫砲 紅襪追平紀錄退皇家

2018-05-01 11:08

MLB／席格開TJ本季報銷 道奇游擊戰力大缺口

2018-05-01 08:18

MLB／陳偉殷5日先發對紅人 挑戰先發2連勝

2018-05-01 14:28

自由車／退出亞運培訓要賠百萬 蕭美玉爆不合理制度

2018-05-01 11:13

MLB／林子偉、胡智為 沒機會對上

2018-05-01 01:01

MLB／紅襪隊長盼本月復出 教頭：32號嗎？

2018-05-01 09:13

NIKE巔峰賽／連摘2冠 陳范柏彥高中寫開心結局

2018-05-01 04:08

MLB／普荷斯逼近3千安 太空人被打282安最多

2018-05-01 15:20

全大運／爆冷擊退兩強敵 陳孝維撐出5年來首金

2018-05-01 17:56

NIKE巔峰賽／上場7分鐘拿MOP 楊承翰好驚訝

2018-05-01 10:45

全大運／恩師離世淚崩 林玉婕盼完成未兌現承諾

2018-05-01 12:53

MLB／碰到響尾蛇無解 道奇遭波拉克3響砲擊沈

2018-05-01 16:51

NIKE巔峰賽／能仁奪冠 五棵松剪籃網

2018-05-01 01:05

中職／猿隊19歲捕手廖健富 生涯首座月MVP到手

2018-05-01 18:33

圖輯／全大運400公尺跨欄預賽 余嘉軒分組第一

2018-05-01 12:18

足球／台灣邁向職業化 準備好了嗎？

2018-05-01 17:00

全大運／110公尺跨欄 陳奎儒再破全國

2018-05-01 00:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top