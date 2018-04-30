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日職／暌違12年之久 松坂大輔奪下重返日職首勝

2018-04-30 20:45聯合報 記者藍宗標╱即時報導

「平成怪物」松坂大輔今天在名古屋巨蛋對決橫濱隊，先發6局只失1分，以優質內容幫助中日龍隊3：1獲勝，這是松坂轉戰中央聯盟首勝，也是暌違日本職棒12年再奪勝投。

松坂2006年9月19日在西武隊投出該年第17勝，創下個人在日職單季最多勝紀錄，帶著8年108勝轉戰大聯盟，先後在紅襪、大都會隊8個球季投出56勝，今天是美、日職棒通算第165勝。

松坂今天面對29名打者被揮出3支安打，但出現8次四死球，包括1次觸身球，投完6局退場時，已經用掉114球；中日首局從橫濱先發投手飯塚悟史的手中攻下3分，一路領先到終場。

松坂連兩戰優質先發，本季出賽3場投出1勝2敗、防禦率2，合計投18局失6分，其中4分自責。

日本進入黃金周連假，日職12隊今天全部出賽，羅德隊在千葉主場對戰日本火腿隊，先發投手二木康太投6.2局失兩分，幫助球隊4：2獲勝。

羅德前天起連續9天出賽，對火腿3連戰搶下兩勝，接下來主場對軟銀隊3連戰，再移師札幌巨蛋對決火腿，旅日左投陳冠宇今天重返一軍，定位先發還是中繼仍待教練團決定。

他今年在一軍出賽一場，4月7日對火腿先發4局被揮出11支安打，包括3支全壘打，失6分吞敗。

松坂大輔日本火腿橫濱

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