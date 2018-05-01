日職／新生國家隊打線發揮 西武勝率世界第一

日職開打已一個月，兩聯盟內的戰情逐漸明朗，央聯仍舊是由近兩年來陣容最完整的廣島以17勝10敗的戰績穩居龍頭，接下來則是年輕勢力抬頭的DeNA及近期走出陰霾的巨人，3隊的勝率都超過5成，也算是符合各界專家季前的預測；洋聯就不一樣了，尋求二連霸的軟銀，在投打狀況不佳且傷兵續出的情況下，僅以12勝11敗排第三，前一名是少了大谷翔平的火腿，與中職有許多交流的西武則是以19勝5敗的成績穩定暫居龍頭，跟火腿已有5.5場勝差，7成92的勝率超越Lamigo，是目前各國職棒中勝率最高的一支球隊。

西武在14年終止了連續4季打進季後賽的紀錄，接下來的3年都在後段班徘徊，去年換上新監督辻發彦後，重返季後賽，今年開季延續上季氣勢，一舉衝上龍頭，其中最大的關鍵就在於年輕化換血成功。以30日的先發陣容來看，打線中除了栗山巧外，其餘的8人年齡都在30歲以下，而這些年輕打者本季將攻擊火力繼續維持在高檔，西武目前打了24場，團隊打擊率超過2成90，總得分159分、盜壘29次、長打率、上壘率都是全日職最高，25支全壘打也只輸火腿1支，洋聯打擊排行榜上前10名有6人是西武的球員，有這種火力，戰績好自然也不奇怪。

辻發彦去年接手西武後就能帶領球隊打進季後賽，本季更上層樓，開始戰績就開始暴衝！ 擷圖自維基百科／Official Writer 分享 facebook

打線中最重要的是新生代小胖接班人山川穗高，26歲的他從16年開始在一軍有較多出賽機會，該季他出賽49場就有14轟，隔年78場23轟，今年從開季後就扛下四棒，近況超好的他，近10天就打出6轟，今年出賽23場已累積11轟，大有單季要打出40轟的感覺；三棒的淺村榮斗在過去幾年已證明自己單季能夠上看20轟，五棒的小將森友哉目前也有單季10轟以上的實力，輔以曾拿過打擊王及安打王的開路先發秋山翔吾、二棒去年新人王源田壯亮、上季站穩先發也交出10轟的六棒外崎修汰及安排在後段棒次的老將栗山，如果連捕手炭谷銀仁朗都算進去，西武這一天的打線幾乎都曾入選過國際大賽的日本代表隊。

山川穗高在亞冠賽擔任日本隊第四棒，本季也正式接手西武獅隊第四棒重任，結果火力大爆發，打出全聯盟最多的11轟與33分打點！ 聯合報系資料照片 分享 facebook

入選過國家隊其實並沒有什麼，重點是西武每個人的打擊手感都很火燙，除了九棒的金子侑司外，其餘8棒打擊率都在3成以上。正常發揮的真國家隊級打線，讓西武在今年季初打出令人為之一亮的戰績，而年輕化換血成功的結果，就是讓球團在未來5年內還不需要太擔心攻擊火力的輸出。西武今年在投手方面的兩大本土先發主力，菊池雄星及多和田真三郎都各拿下5勝0敗，兩人也都未滿30歲，先姑且不論菊池是否會在季後挑戰美國大聯盟，至少兩人在這球季會讓球迷們看見西武爭冠的希望。

中職的統一，今年陣中有幾名年輕球員如吳桀睿、陳重羽崛起，加上去年已有優異成績的陳傑憲、蘇智傑仍維持一定的打擊水準，讓統一打線的火力在中職僅輸給Lamigo，而年輕投手如江辰晏、陳韻文、邱浩鈞的穩定表現也是統一戰績目前能維持在前段班的重要因素，台日雙獅近年來不但有許多交流，在換血年輕化方面也都收到了極大的成效。