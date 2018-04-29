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TOTO盃／T-Ball改打棒球 協進李星緯成球隊王牌

2018-04-29 22:08聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

台南市隊今天在TOTO盃少棒賽提前5局以10：2擊敗新北市隊，收下2連勝，兩任投手姚柏宇、李星緯聯手壓制對手打線，但前3局「無安打」的狀態在第4局破功，李星緯也笑說有點可惜。

按照台南市教練團賽前設定的策略，先推球速快的姚柏宇先發，盼他在20顆的用球數內穩住局面，而打線第1局就進帳4分，也讓他在第2局用滿20球後退場，保留明天對上高雄市隊的登板機會，之後由李星緯接替投球，他也以3.2局失2分表現拿下勝投。

今年台南市以協進國小為主體組成聯隊，總教練劉澔澤透露，李星緯也算是協進的王牌，今天有不錯表現，李星緯則認為自己表現還不到最好，「一些球沒有投到想要的位置。」

前3局打完後新北市還沒有擊出任何安打，李星緯也知道這件事，他說：「隊友講的，聽到的時候有點開心。」然而他在4局下2出局後被對方第4棒敲出安打，之後又被連敲2支二壘打失2分，他笑說：「有點可惜，不然原本想拚拚看（無安打）。」

李星緯過去就讀的三股國小是T-Ball常勝軍，而他一、二年級先打巧固球，三、四年級打T-Ball，五年級被劉澔澤找進協進國小打棒球，他表示，這三項運動自己都喜歡，其中又把棒球排第一，「打棒球比較好玩。」

台南市隊李星緯。記者葉姵妤／攝影
台南市隊李星緯。記者葉姵妤／攝影
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