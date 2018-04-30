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中職／兄弟戰績低迷 本土投手被打趴是關鍵

2018-04-30 07:00Ramos

中信兄弟在開季前26場竟然只贏6場，本土投手群完全壓不住對手的攻勢是最大關鍵。 ...
中信兄弟在開季前26場竟然只贏6場，本土投手群完全壓不住對手的攻勢是最大關鍵。 聯合報系資料照片
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中信兄弟戰績持續低迷，目前6勝20敗、勝率0.231排名墊底，與第一名的Lamigo桃猿高達14場勝差，關鍵就在於本土投手群表現實在太差了。

回顧歷史，2016年桃猿團隊打擊率0.310、轟出158支全壘打、平均每場得6.75分，多項攻擊數據全聯盟僅次於中信兄弟，陣中有兩名「四割男」王柏融、林泓育，這麼會打，但這一年排名卻墊底，為什麼？

原因無他，2016年桃猿本土投手防禦率高達6.81，是中職史上單季單隊最差數據，且這一年桃猿土投被打擊率高達0.326、每局被上壘率1.80，總計11名土投擔任過先發，但堪用者不多，也註定球隊墊底的命運。

回過頭來看今年中信兄弟，團隊打擊率0.274、上壘率0.334都排名第二，長打率0.423也在水準之上，團隊24轟，基本上維持平均一場一轟的水準，整體來說，攻擊並不是太大問題。

關鍵在本土投手群

今年球季中信兄弟本土投手群防禦率是離譜的7.66，比2016年的桃猿還慘，被打擊率0.323、每局被上壘率1.88也相當不理想，更重要的是，123.1局投球出現79次四死球保送，平均不到2局就投出1次保送，這樣的數據實在很慘。

以個別投手來看，本季蔡齊哲先發5場，沒有1次是優質先發，防禦率高達11.51，王則鈞先發2場都被打爆，防禦率12.27，這7戰2人總共只吃下26.1局，合計1勝5敗，換句話說，平均一場還不到4局，牛棚完全燃燒，造成後援投手群沉重負擔。

蔡齊哲本季受到史耐德重用，但5場先發中至少都失4分以上，還有兩場失掉8分，實在是...
蔡齊哲本季受到史耐德重用，但5場先發中至少都失4分以上，還有兩場失掉8分，實在是有很大的改進空間。 聯合報系資料照片
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後援投手方面，王鴻程、江忠城、洪宸宇的防禦率都破10，鄭凱文、吳哲源和張凱倫的防禦率都在5以上，鄭錡鴻每局被上壘率接近2，放眼整個牛棚，能打硬仗者並不多。

屋漏偏逢連夜雨，中信兄弟本土投手壓不住陣腳，就連守備都不幫忙，一整季出現29次失誤、守備率0.969都是全聯盟最差，4次捕逸也是全聯盟最多，投手群掉了184分，就有25分為非責失，同樣是全聯盟最多。

少數的好消息是，20歲年少強投陳琥，本季2場先發，總計11局投球1分未失，防禦率是完美的零，每局被上壘率是亮眼0.64，是兄弟本土投手群少數的亮點。

陳琥轉先發之後表現意外地好，兩場都沒有失分而且各送出6次三振。 聯合報系資料照片
陳琥轉先發之後表現意外地好，兩場都沒有失分而且各送出6次三振。 聯合報系資料照片
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攤開中信兄弟野手、洋投名單來看，陣容其實不會太差，又有全聯盟本土投手最高薪投手鄭凱文壓陣，和潛力十足的陳琥，其實應該不至於打出這麼糟糕的戰績，除了土投戰力之外，中信兄弟球團可能要做全盤檢視，了解並試著解決問題，戰績才有止跌回升的契機。

中信兄弟

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。

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