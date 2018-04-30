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日職／衣笠祥雄的鐵漢柔情 挨球吻反先保護對手

2018-04-30 07:00Hiyan

如果要談到日本職棒可以對世界感到自豪的紀錄，除了「世界全壘打王」王貞治生涯所累積的868支全壘打紀錄之外，應該就是福本豐的通算1065次盜壘成功以及衣笠祥雄的連續2215場出賽。

儘管福本豐以及衣笠祥雄的紀錄，分別在1993年以及1996年被韓德森(Rickey Henderson)以及瑞普肯(Cal Ripken Jr.)等大聯盟名將所打破，不過絲毫無損他們在日本人心目中的地位。「鐵人」衣笠祥雄在上週因為大腸癌過世之後，讓日本球界更加懷念起他在選手時代的偉大成就。

衣笠祥雄(右)寫下日職連續出賽2215場的紀錄，生涯擊出504支全壘打。 美聯社...
衣笠祥雄(右)寫下日職連續出賽2215場的紀錄，生涯擊出504支全壘打。 美聯社資料照片
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衣笠祥雄連續出賽2131場的成就，使得他在1987年獲得日本「國民榮譽賞」的肯定（※最後推進到連續2215場）。而在職棒界，他是繼王貞治之後獲此殊榮的第二人。能夠創下如此偉大的成就，衣笠祥雄靠的除了過人的鬥志以及精神力之外，還有他本身的實力。大家對衣笠祥雄最大的印象是連續出賽紀錄，不過攤開生涯累積成績：打擊率0.270、2543支安打（史上第5名）、504支全壘打（史上第7名），並且拿過盜壘王、打點王各一次，以及1984年中央聯盟MVP，絕對稱得上是1970-1980年代日本職棒界代表性的選手。

衣笠祥雄在廣島時代打的是第五棒，陣中第四棒是山本浩二，他們的連棒全壘打86次而以「YK砲」聞名，僅次於「ON砲」王貞治、長嶋茂雄合力完成的106次。1975年廣島隊能夠獲得隊史第一座聯盟優勝，並且打造70年代後期到80年代初期的黃金時代，衣笠祥雄絕對是關鍵人物。

除了這些亮眼的打擊成績之外，衣笠祥雄還有一項比較少被提及的是，他其實也是一名「萬磁王」，生涯累積161次觸身球保送，是日職史上第3多。除了不知有多少忍痛上場的比賽，但靠著意志力成就了連續出賽紀錄之外，在被對手球吻之後的風度更是他在球界被稱為「人格者」的原因之一。王貞治回憶說道：「即使挨了這麼多觸身球，他卻完全不會給對方投手帶來恫嚇的舉動，總是淡淡地說聲沒問題就跑上壘包。就這一點來說真的是一名很特別的選手！」

最著名的是1979年8月，衣笠祥雄被巨人隊投手西本聖的一記觸身球打到造成左肩骨折，由於已經是該場比賽的西本聖投出的第3個觸身球，因而引發廣島全隊不滿情緒到達最高點，形成兩邊板凳清空的場內大亂鬥。在一片混亂當中西本聖跑到衣笠祥雄旁邊直說：「對不起！」卻只見衣笠祥雄對著小他9歲的小老弟投手說：「我沒事！比起這更重要的是現在狀況很危險，快回到板凳區去吧！」

這個嚴重的觸身球攸關連續出賽記錄能否延續，隔天比賽衣笠祥雄竟在一片驚呼聲中以代打身分上場，連續全力揮擊3球揮空之後被三振出局。賽後他說：「第一球是為了球迷；第二球是為了自己；第三球揮擊是為了西本聖投手。」這個貼心的舉動令許多人感動不已。事後西本聖告訴自己，唯獨對上衣笠選手將放棄嚴酷的內角球攻擊，「對上這樣的人格者，我沒有辦法再對他投出觸身球！」

衣笠祥雄23年選手生涯都待在廣島隊，但引退後從來沒有擔任過任何職棒隊教練的職務，令許多球迷覺得可惜。而在過世之前4天他還到電視台擔任球評，完成該盡的工作責任，同時也完全符合他終生熱愛野球、死也要死在球場上的精神。

廣島大腸癌骨折

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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