日職／衣笠祥雄的鐵漢柔情 挨球吻反先保護對手

如果要談到日本職棒可以對世界感到自豪的紀錄，除了「世界全壘打王」王貞治生涯所累積的868支全壘打紀錄之外，應該就是福本豐的通算1065次盜壘成功以及衣笠祥雄的連續2215場出賽。

儘管福本豐以及衣笠祥雄的紀錄，分別在1993年以及1996年被韓德森(Rickey Henderson)以及瑞普肯(Cal Ripken Jr.)等大聯盟名將所打破，不過絲毫無損他們在日本人心目中的地位。「鐵人」衣笠祥雄在上週因為大腸癌過世之後，讓日本球界更加懷念起他在選手時代的偉大成就。

衣笠祥雄(右)寫下日職連續出賽2215場的紀錄，生涯擊出504支全壘打。 美聯社資料照片 分享 facebook

衣笠祥雄連續出賽2131場的成就，使得他在1987年獲得日本「國民榮譽賞」的肯定（※最後推進到連續2215場）。而在職棒界，他是繼王貞治之後獲此殊榮的第二人。能夠創下如此偉大的成就，衣笠祥雄靠的除了過人的鬥志以及精神力之外，還有他本身的實力。大家對衣笠祥雄最大的印象是連續出賽紀錄，不過攤開生涯累積成績：打擊率0.270、2543支安打（史上第5名）、504支全壘打（史上第7名），並且拿過盜壘王、打點王各一次，以及1984年中央聯盟MVP，絕對稱得上是1970-1980年代日本職棒界代表性的選手。

衣笠祥雄在廣島時代打的是第五棒，陣中第四棒是山本浩二，他們的連棒全壘打86次而以「YK砲」聞名，僅次於「ON砲」王貞治、長嶋茂雄合力完成的106次。1975年廣島隊能夠獲得隊史第一座聯盟優勝，並且打造70年代後期到80年代初期的黃金時代，衣笠祥雄絕對是關鍵人物。

除了這些亮眼的打擊成績之外，衣笠祥雄還有一項比較少被提及的是，他其實也是一名「萬磁王」，生涯累積161次觸身球保送，是日職史上第3多。除了不知有多少忍痛上場的比賽，但靠著意志力成就了連續出賽紀錄之外，在被對手球吻之後的風度更是他在球界被稱為「人格者」的原因之一。王貞治回憶說道：「即使挨了這麼多觸身球，他卻完全不會給對方投手帶來恫嚇的舉動，總是淡淡地說聲沒問題就跑上壘包。就這一點來說真的是一名很特別的選手！」

最著名的是1979年8月，衣笠祥雄被巨人隊投手西本聖的一記觸身球打到造成左肩骨折，由於已經是該場比賽的西本聖投出的第3個觸身球，因而引發廣島全隊不滿情緒到達最高點，形成兩邊板凳清空的場內大亂鬥。在一片混亂當中西本聖跑到衣笠祥雄旁邊直說：「對不起！」卻只見衣笠祥雄對著小他9歲的小老弟投手說：「我沒事！比起這更重要的是現在狀況很危險，快回到板凳區去吧！」

這個嚴重的觸身球攸關連續出賽記錄能否延續，隔天比賽衣笠祥雄竟在一片驚呼聲中以代打身分上場，連續全力揮擊3球揮空之後被三振出局。賽後他說：「第一球是為了球迷；第二球是為了自己；第三球揮擊是為了西本聖投手。」這個貼心的舉動令許多人感動不已。事後西本聖告訴自己，唯獨對上衣笠選手將放棄嚴酷的內角球攻擊，「對上這樣的人格者，我沒有辦法再對他投出觸身球！」

衣笠祥雄23年選手生涯都待在廣島隊，但引退後從來沒有擔任過任何職棒隊教練的職務，令許多球迷覺得可惜。而在過世之前4天他還到電視台擔任球評，完成該盡的工作責任，同時也完全符合他終生熱愛野球、死也要死在球場上的精神。