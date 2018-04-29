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SBL總冠軍賽／戴維斯領軍 璞園險勝富邦5度封王

中職／牛棚搞丟陳琥勝投 猿再見安打橫掃中信

2018-04-29 21:06聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

廖健富代打擊出安打。 擷圖自桃猿隊臉書
廖健富代打擊出安打。 擷圖自桃猿隊臉書
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中信兄弟隊年輕土投陳琥本季第2場先發，對猿隊投滿6局無失分，維持先發出賽一分未丟的好表現，可惜自家牛棚失守，終結者鄭凱文在9局下守不住2分領先，讓猿隊終場以5：4逆轉，收下對戰8連勝。

陳琥生涯第2度先發，6局只被打出2支安打，並且3度送出三上三下，雖然首局和第6局都曾讓猿隊打者攻占上打點圈，但關鍵時刻皆能化解掉分危機，還繳出6次三振的表現，另有4個保送。

克恩三世本季第3度面對前東家，先發6局失2分，被敲7支安打，其中3支集中在4局下的亂流，他一開始先被彭政閔和張志豪串聯敲安，接下來讓陳子豪用高飛犧牲打首開紀錄，下一棒許基宏適時補上長打，中信多添一分。

中信第7局讓張凱倫當首任牛棚投手，但他一個出局數都沒抓到，留下一、二壘有人的危機，接手的陳柏豪登板後，立刻被代打的廖健富敲出直擊全壘打牆的長打，猿隊終於破蛋，接著他又因刻意保送王柏融形成滿壘，並對下一棒的林泓育丟出觸身球保送多掉1分。

中信靠著林書逸在8局上的代打陽春砲取得4：2保險，這同時也是他生涯一軍首轟。

最後半局中信隊推出終結者鄭凱文關門，一上場卻立刻被藍寅倫和林承飛敲出接連安打，再對王柏融投出保送，滿壘情況下林泓育敲出追平比數的二壘安打，最後又被朱育賢敲出再見安打，斷送比賽勝利。

牛棚王柏融

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