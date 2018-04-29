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TOTO少棒／邱陽豐益滿貫砲轟退新北 台南市2連勝

2018-04-29 19:24聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

台南市隊輕取新北市隊，收下2連勝。記者葉姵妤／攝影
台南市隊輕取新北市隊，收下2連勝。記者葉姵妤／攝影
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TOTO盃少棒賽開打第2天，台南市隊延續首戰的攻擊火力，前4局就靠邱陽豐益滿貫砲在內的10支安打掃回10分，兩任投手還在前3局演出「無安打」表現，雖然4局下破功，但最終仍提前5局以10：2擊敗新北市隊，收下2連勝。

台南市開賽靠蔡承晉、郭思源、辜茂誌的3支連續安打先馳得點，第6棒林崇義在滿壘時掃出右外野安打，將比數拉開為4：0。3局上郭思源、辜茂誌連兩支安打，加上王奕財適時安打多添2分，第4棒邱陽豐益接著在4局上揮出滿貫全壘打，一棒擊垮對手。

進入4局下前，台南市隊2名投手完全壓制新北市打線，姚柏宇先發1.1局後由李星緯登板接替，都沒有讓對手擊出安打，而李星緯續投4局下，眼看只差1個出局數就能提前收下勝利，卻在2出局後被連敲3支安打，加上守備失誤，讓新北市追回2分，但沒讓戰局有所改變。

台南市總教練劉澔澤透露，今天主要是原本設定的投手策略奏效，打線也在第一局就先搶分，打出士氣，打「順風球」就越打越順。

台南市主砲邱陽豐益在上周落幕的謝國城盃少棒賽雖然沒有全壘打，但打擊率破7成，狀況很不錯，然而他透露，昨天自己在TOTO盃首戰狀況不理想，今天前2打席也沒表現，直到第4局開轟，才終於鬆一口氣。

以協進國小為代表的台南市隊在謝國城盃拿下殿軍，這次以協進為主體組成聯隊參與TOTO盃，也先取得2連勝，劉澔澤說：「小朋友的心態很重要，雖然他們身材不比別人突出、中心棒次也比較瘦小，但他們不怯戰、不怕對手，這是教練很欣慰的事。」

邱陽豐益揮滿貫砲重擊對手。記者葉姵妤／攝影
邱陽豐益揮滿貫砲重擊對手。記者葉姵妤／攝影
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