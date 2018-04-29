棒球／新北社區棒球聯賽5月開戰 大力推動迷你棒球
新北市社區棒球聯賽舉辦邁入第6年，今年賽事共有96隊、約2400名選手參與，自5月6日起開戰，今天在新莊棒球場舉行開幕儀式，由新北市長朱立倫親自擊鼓，歡迎各隊「一起愛棒球」。
新北市透過社區棒球聯賽的舉辦，讓孩子從小培養對棒球的熱情，今年新北市也大力推動迷你棒球，讓棒球風氣向下扎根，朱立倫在今天的開幕式上就提到，「希望從各級棒球到職棒，為棒球運動奠定更好的基礎。」
今年社區棒球聯賽賽事將在5月6日至7月1日每周日在新北市各高灘地舉行，7月8日進行總決賽，前4名球隊將可參加全國菁英賽。
除了辦比賽，新北市也盼推廣運動普及化與趣味化，在每年暑假舉辦社區少年棒球育樂營，今年更引進世界棒壘球總會（WBSC）Mini Baseball訓練模式，讓學齡兒童以安全、有趣方式學棒球，並把新北市原有四級棒球向下深根至10歲以下。
來自「夢無限棒球俱樂部」的幾名小球員今天擔任開球嘉賓，總教練陳家豐提到，「迷你棒球是透過遊戲、非正規訓練方式，從小激發孩子對棒球的熱情，無論未來是否打棒球，都將成為懂得看棒球、職棒的種子球迷。」球隊也目標今年底前招收一隊迷你棒球隊。」
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