棒球／新北社區棒球聯賽5月開戰 大力推動迷你棒球

2018-04-29 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



新北市長朱立倫及貴賓和迷你棒球小球員參與社區聯賽開幕式。圖／輪轉活動整合工作坊提供 分享 facebook 新北市社區棒球聯賽舉辦邁入第6年，今年賽事共有96隊、約2400名選手參與，自5月6日起開戰，今天在新莊棒球場舉行開幕儀式，由新北市長朱立倫親自擊鼓，歡迎各隊「一起愛棒球」。

新北市透過社區棒球聯賽的舉辦，讓孩子從小培養對棒球的熱情，今年新北市也大力推動迷你棒球，讓棒球風氣向下扎根，朱立倫在今天的開幕式上就提到，「希望從各級棒球到職棒，為棒球運動奠定更好的基礎。」

今年社區棒球聯賽賽事將在5月6日至7月1日每周日在新北市各高灘地舉行，7月8日進行總決賽，前4名球隊將可參加全國菁英賽。

除了辦比賽，新北市也盼推廣運動普及化與趣味化，在每年暑假舉辦社區少年棒球育樂營，今年更引進世界棒壘球總會（WBSC）Mini Baseball訓練模式，讓學齡兒童以安全、有趣方式學棒球，並把新北市原有四級棒球向下深根至10歲以下。