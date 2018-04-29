TOTO盃／周懷恩致勝安 桃園市淘汰雲林縣

2018-04-29 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



桃園市周懷恩關鍵安打敲回致勝2分。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook 桃園市隊昨天在TOTO盃少棒賽首戰不敵高雄市隊落入敗部，今天對上雲林縣隊，前5局打完戰成5：5平手，6局上靠著周懷恩的適時安打敲回超前2分，再靠林后稷後援3局無失分守成，終場以8：5淘汰雲林縣。

桃園市在2局上靠林后稷、謝喬恩和黃英奇的連續安打先取得3：0領先，但雲林縣先在下半局追回2分，3局下接連揮出5支安打再添3分，以5：3超前比數。桃園市隊則接著在4、5兩局各拿1分，將戰局扳平。

兩隊平手局面再戰，桃園市在6局上靠許宇庭的二壘打開啟攻勢，靠觸身球和暴投攻佔一、三壘，周懷恩在2出局後揮出右外野安打，替球隊送回2分超前分，林后稷再補上二壘打追加保險分，最終桃園市隊就靠這3分搶下勝利，繼續在敗部挺進。

連續兩戰都打得辛苦，桃園市總教練李國強說：「攻擊、投手還ok，差在守備穩定性不好，這也是聯隊的問題，像今天比賽中就出現看錯暗號、跑壘失誤，攻擊時的暗號執行能力也比較不好。」但他提到，打擊是球隊最強勢的一塊，「相信我們的打擊可以打回來。」

周懷恩首戰打擊掌握度不佳，今天沒被排進先發，在第5局替補上場，6局上揮出敲致勝安打，李國強說：「他打擊很好，今天比賽中換他上去打，他對自己還是很有自信，也有掌握住機會。」

在當時平手上場打擊，周懷恩坦言有點壓力，「怕會打不好」，上場就想著把壘上跑者送回來，抓直球攻擊，成功揮出生涯第一支關鍵安打。

林后稷則是在4局下球隊以2分落後時登板，成功替桃園市穩住局面，後援3局僅被敲1支安打，沒有失分，製造球隊贏球機會，被李國強點名是集訓期間進步最多的投手。林后稷說：「當時上去壓力很大，很怕被敲1支安打就讓對手得分，但教練叫我要冷靜、別讓自己亂掉。」