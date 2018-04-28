SBL冠軍賽／豪醫療團隊開綠燈 林書緯將先發上陣

2018-04-28 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



SBL冠軍系列賽第五戰今天在新莊體育館進行，原先傳出將不會上陣的富邦勇士林書緯與洋將賽勒，在今天賽前經過輔大醫療團隊的測試後，林書緯因不適感已比前兩日減少許多，加上林書豪醫療團隊也認為傷勢將不至於影響其生涯，林書緯今天將以先發角色出賽，而洋將賽勒則是因為疼痛指數超過5，富邦基於保護立場將不會讓他出賽。

今年季後賽表現搶眼的富邦林書緯，在系列賽第二戰扭傷左腳踝後，第三戰帶傷上陣導致傷勢惡化，第四戰在他缺陣的情況下富邦也讓璞園取得3：1聽牌優勢，而富邦洋將賽勒則是在前一場比賽發生右肩關節唇撕裂傷的狀況，今天的第五戰是否上陣也一度成疑。

在今天比賽前3小時，林書緯與賽勒則是在輔大醫療團隊的協助下進行最後測試，測試結果將成為教練團是否讓兩人上陣的依據，富邦總教練許晉哲指出，兩人在今天都表達了上場的強烈意願，其中林書緯在測試過程中疼痛感已不像前兩天強烈，且富邦球團也將林書緯的MRI結果提供給林書豪的美國醫療團隊診斷。

「醫生認為他的狀況比前兩天好很多，就看他自己的狀況來決定。」許晉哲在談到林書緯的腳踝傷勢時說：「而林書豪也把MRI拿給他的醫療團隊看，他們也認為這個傷不致於影響到的生涯，加上書緯也表達強烈想上場的意願，所以最終我們決定讓他出賽。」