中職／有機會挑戰「無安打比賽」王溢正第4局就發現

2018-04-27 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



猿隊先發左投王溢正今天先發戰中信兄弟，前7局演出近完美表現，直到8局上才被首名打者「恰恰」彭政閔揮出首安，雖無緣挑戰「無安打比賽」，但以8局失2分的優質先發奪勝，他也認為整體有投出自己想要的內容。

王溢正前7局只在1局上出現1次保送，但隨即用雙殺化解危機，投出變相21上21下，悄悄挑戰無安打比賽，王溢正也透露，4局時看了一下計分板，自己有發現，但沒有想太多，還是專心與打者對決。

然而猿隊在7局下打了一輪攻下4分，讓王溢正的等待時間拉長，也如總教練洪一中所擔心的，8局上回到投手丘後就「破功」，被首名打者彭政閔擊出安打，之後又被揮出2安失2分，沒能拚「完封」，投完8局用90球就退場。

洪總表示：「那一局（7局下）我就在擔心，他在旁邊等那麼久，雖然沒有人會去跟他講（無安打），但投手一定會在思考，想太久反而不好，要維持平常心不是那麼簡單，這可能又是一生只有一次的機會。」

王溢正坦言自己的節奏有因此被打亂，但這是投手自己必須去調整的，因此不把這當藉口。

王溢正能有今天精彩的表現，洪總也看出他今天不同之處，「他今天的好球率很高，投到第5、6局還是很省力。」王溢正表示，自己今天確實有較高的好球率，能在前2顆球就搶到好球數。

林泓育今天先發蹲捕與王溢正搭配，大讚王溢正「投球質量夠好」，「今天他的位置都有投到，表現非常好，練球的時候就覺得他狀況不錯，但畢竟練習和比賽還是不一樣，比賽時還要兼顧其他狀況，其實滿難的，今天他很專注、又投得很好。」

擔任捕手角色，林泓育其實一直都知道王溢正還沒被敲出安打，但兩人的搭配和配球策略都沒有「不被敲安打」而刻意調整，林泓育說：「就是照著一樣節奏走。」