親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

中職／中職桃猿王溢正8局失2分 洪一中讚賞

2018-04-28 04:39中央社 桃園27日電

Lamigo桃猿先發投手王溢正前7局沒有被敲出安打，但無安打比賽仍在8局上破功。...
Lamigo桃猿先發投手王溢正前7局沒有被敲出安打，但無安打比賽仍在8局上破功。聯合報記者余承翰／攝影
分享

中職Lamigo桃猿王溢正今天對戰中信兄弟，投8局失2分，桃猿終場9比5奪勝。總教練洪一中說，王溢正今天和以往不同，好球率特別高，若第8局無失分，考慮讓王溢正拚完封。

中信兄弟洋投艾迪頓投6.1局被敲10支安打，包括林立第2局兩分砲，狂飆10次三振，3次保送，失6分；吳蔚驊第7局接手中繼，一上場就保送陳俊秀，未能解決打者就退場，鄭錡鴻緊急登板救援，仍被敲1安、2次保送，讓猿隊單局合計添4分，猿隊8局下再從中信投手陳柏豪手中攻下2分。

王溢正前7局上演無安打比賽，僅在首局投出1次保送，讓中信兄弟打線完全熄火，直到8局上才被彭政閔敲出第1支安打，並被蘇緯達掃出二壘安打，失2分。

王溢正投8局僅花90球，被敲出3安、掉2分，全都集中在第8局，桃猿第9局換上洪聖欽登板後援，一上場就被王威晨敲出二壘安打，並被王勝偉轟出兩分砲，猿隊再派林柏佑登板，仍被周思齊揮出陽春砲，但中信終場仍以5比9不敵桃猿隊。

洪一中表示，王溢正今天跟以往不一樣，好球率特別高，前5、6局投球才能這麼省力。

王溢正同樣自認，此役狀況還不錯，有達到自己想要的效果，並透露第4局後有發現還沒被敲出安打，但隨後沒想太多，仍把專注力放在場上與打者的對決。

談到7局下猿隊打線打了整整一輪9個人次，等待時間過久，是否與王溢正第8局被敲安有關，洪一中坦言，當時心裡很矛盾，一方面希望球隊分數越多越好，但也擔心王溢正在一旁等待，會一直在想著要拚無安打或完全比賽，「有時候想太久反而不好，真的要平常心也不是那麼簡單」。

王溢正表示，每個投手都有自己節奏，「如果拖到，自己要想辦法承擔、突破」，他不願以此為藉口。

對於第9局未讓王溢正續投，洪一中認為，沒有必要，但若王溢正第8局沒有失分，會考慮讓王溢正續投拚完封。

王溢正洪一中

相關新聞

中職／狙擊牛棚用力敲 獅對悍將6連勝

2018-04-27 23:49

中職／第5隊還是沒影 4隊小而美規模將連打12年

2018-04-27 07:00

中職／對好球帶有話說 伯納：偏特定人、針對外籍教練

2018-04-27 18:50

中職／有機會挑戰「無安打比賽」王溢正第4局就發現

2018-04-27 23:07

中職／陳重羽致勝二壘打 統一對戰悍將6連勝

2018-04-27 22:46

中職／王溢正前7局無安打 猿隊對戰兄弟6連勝

2018-04-27 21:52

中職／台打者國際賽表現不佳 伯納：認為好球帶太大

2018-04-27 19:29

中職／陳鴻文身體不適 27日改由陳仕朋先發

2018-04-27 16:22

日職／中日走了超貴洋砲 反而撿到便宜好貨

2018-04-26 07:00

富邦、中信台版基襪大戰 中職票房最終靈藥？

2018-04-26 07:00

中職／外野不死鳥 藍寅倫傷後表現越來越猛

2018-04-25 07:00

中職／中信兄弟持續探底 球團該主動療傷止血

2018-04-24 07:00

日職／松坂大輔兩場好表現 力抗神主牌傾倒潮

2018-04-24 07:00

日職／中繼王救援王皆報銷 軟銀牛棚重傷害

2018-04-23 07:00

百萬象迷那裡去了？冰風暴恐是直接原因

2018-04-20 06:41

中職／牛棚較穩、全壘打更兇 猿隊吃定獅子頭

2018-04-18 07:00

日職／梅森傑不算洋將 呂彥青撐到明年才受惠

2018-04-18 07:00

中職／上一軍難如登天 細數歷年二軍急凍人

2018-04-17 07:00

日職／橫濱衝上第一 拉米監督大膽用兵獲回報

2018-04-16 07:00

日職／大谷當紅、藤浪失控 同梯強投不同命！

2018-04-12 07:00

中職／中信若再輸1場 史耐德將寫不名譽紀錄

2018-04-12 07:00

中職／攻擊型捕手難能可貴 仍需兼顧配球及守備

2018-04-11 07:00

日職／陽岱鋼受傷牽動戰績 巨人很難爬出谷底

2018-04-10 07:00

日職／菅野狂失分、菊池持續猛 最強投手兩樣情

2018-04-09 07:00

中職／潘威倫最佳接班人 江辰晏將成本土王牌

2018-04-04 07:00

中職／新球季比賽時間縮短 和好球帶放寬有關？

2018-04-03 07:00

日職／岡本和真大爆發 阿部將被迫提早世代交替

2018-04-03 07:00

日職／上原、澤村聯手出擊 巨人坐收超大禮

2018-04-02 07:00

看新莊改造再看天母球場 台北市是職棒沙漠？

2018-03-30 07:00

日職／墊底軍團出現利多 大逆襲不是夢

2018-03-29 07:00

中職／電視轉播大戰 小心球迷流失

2018-03-29 07:00

中華職棒29年 完整賽程表

2018-03-23 11:07
看更多

熱門文章

NBA／裁判報告認兩漏判 詹皇追魂鍋是妨礙中籃

2018-04-27 09:15

NBA／安東尼季後賽神隱 T-Mac建議轉打替補

2018-04-27 10:27

NBA／柯爾讚戴維斯地球最強 但更擔心米羅蒂奇

2018-04-27 12:14

NBA／下半場豪取20分 字母哥率公鹿挺進搶七

2018-04-27 10:59

NBA／樂見詹姆斯轉投費城 艾佛森：願望清單一項

2018-04-27 16:44

MLB／紅襪勝藍鳥 林子偉續留大聯盟機率增

2018-04-27 12:15

大聯盟三振率再創歷史新高 恐造成負面影響

2018-04-27 07:00

羽球亞錦賽／戴資穎直落二輕取何冰嬌 一局未失晉4強

2018-04-27 20:26

中職／第5隊還是沒影 4隊小而美規模將連打12年

2018-04-27 07:00

MLB／裝傻不識大谷 洋基教頭改讚「頂尖力量」

2018-04-27 09:42

NBA／柯瑞恢復完整訓練 第二輪首戰復出仍未定

2018-04-27 09:40

NBA／詹皇絕殺秀 泰隆魯：媲美喬丹The Shot

2018-04-27 16:09

NBA／首輪命中率高檔 勇士湯普森：從不懷疑自己

2018-04-27 11:32

NBA／公鹿拚進搶七大戰 過去僅拿過2勝

2018-04-27 11:55

NBA／向鄧肯、米勒傳奇看齊 戴維斯盼扛起鵜鶘

2018-04-27 17:48

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-04-27 10:40

NBA／米羅蒂奇到鵜鶘後剃鬍 手感熱代言刮鬍刀

2018-04-27 17:01

MLB／果然是真貨 勇士新秀亞古納首轟只花2場

2018-04-27 08:24

MLB／霍特腿傷退場 林子偉代跑攻下第一分

2018-04-27 08:23

NBA／灰熊解決教頭問題 扶正比克斯塔夫

2018-04-27 14:21

MLB／姜正浩拿到美簽 海盜歡迎他歸隊

2018-04-27 08:54

MLB／桑契斯再見3分砲 洋基橫掃雙城6連勝

2018-04-27 12:52

中職／對好球帶有話說 伯納：偏特定人、針對外籍教練

2018-04-27 18:50

MLB／馬林魚官網透露 陳偉殷有望29日先發

2018-04-27 15:42

中職／台打者國際賽表現不佳 伯納：認為好球帶太大

2018-04-27 19:29

中職／陳鴻文身體不適 27日改由陳仕朋先發

2018-04-27 16:22

MLB／大谷手指水泡痊癒 投球不成問題

2018-04-27 15:44

世足／2防守大將恐缺席世界杯 德國拉警報

2018-04-27 16:56

中職／王溢正前7局無安打 猿隊對戰兄弟6連勝

2018-04-27 21:52

MLB／今日戰績表 洋基桑契斯再見轟氣走雙城

2018-04-27 14:15

羽球亞錦賽／不敵桃太郎 周天成止步男單8強

2018-04-27 18:48

NFL／梅菲德成選秀狀元 布朗陷爭議

2018-04-27 16:47

最不可能的NFL狀元 布朗賭梅菲德一把

2018-04-27 16:50

中職／有機會挑戰「無安打比賽」王溢正第4局就發現

2018-04-27 23:07

裙襬搖搖基金會長王政松 當選新任高協理事長

2018-04-27 15:17

PGA／健康無虞 老虎伍茲三度連續兩周參賽

2018-04-27 16:52

中職／陳重羽致勝二壘打 統一對戰悍將6連勝

2018-04-27 22:46

羽球亞錦賽／輕鬆拍落陸女將 小戴晉級4強

2018-04-28 00:03

全大運／電競首度納入正式項目 選手高度肯定

2018-04-27 14:42

國泰NBA 3x開放報名 冠軍前進美國NBA之旅

2018-04-27 13:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top