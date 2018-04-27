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中職／陳重羽致勝二壘打 統一對戰悍將6連勝

2018-04-27 22:46聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

統一獅隊今天在花蓮與富邦悍將隊展開3連戰，帶著3分領先進入第8局卻被翻盤，下半局再將戰局扳平後，靠著陳重羽的二壘打敲回致勝分，終場以7：6勝出，對戰悍將隊6連勝。

面對悍將隊臨時更改的先發左投陳仕朋，獅隊在5局下有所突破，陳重羽靠保送上壘後又發動盜壘，同時因捕手暴傳攻佔三壘，羅國龍揮出左外野安打送回第1分，高國慶再補上二壘打多添1分，之後莊駿凱安打、陳傑憲滾地球再下一城，獅隊單局進帳3分。

獅隊先發左投江辰晏前7局只被敲2安打、飆8次三振，沒有失分，8局上續投被首名打者陳凱倫揮出左外野陽春全壘打（本季首轟），也是聯盟編號第9000支全壘打，獅隊隨即換投邱浩鈞，但方克偉再把球掃出花蓮球場外，兩名球員「背靠背」開轟，將比分追成1分差。

悍將隊在2出局後持續反攻，范國宸敲內野安打後靠失誤攻佔二壘，胡金龍、蔣智賢連續安打將比分扳平，獅隊再換上單局第3名投手王鏡銘，馬上又被高國輝轟出右外野超前3分砲，這也是高國輝本季首轟。

儘管取得3分領先，悍將隊牛棚卻沒守成，8局下陳傑憲適時二壘打追回1分，吳桀睿在三壘有人時靠失誤上壘，再送回壘上隊友，之後郭阜林敲二壘打，獅隊攻佔二、三壘後靠暴投追平比數，陳重羽再補上二壘打敲回超前分，也敲回球隊勝利打點。 

陳韻文第9局登板關門，連飆2次三振、連續抓下3個出局數，守住勝利，拿下本季首次救援成功，王鏡銘則奪本季首勝。

陳重羽
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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