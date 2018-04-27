中職／王溢正7局無安打 Lamigo9比5勝中信

相關新聞
中職／王溢正前7局無安打 猿隊對戰兄弟6連勝2018-04-27 21:52
中職／對好球帶有話說 伯納：偏特定人、針對外籍教練2018-04-27 18:50
中職／有機會挑戰「無安打比賽」王溢正第4局就發現2018-04-27 23:07
中職／陳重羽致勝二壘打 統一對戰悍將6連勝2018-04-27 22:46
中職／台打者國際賽表現不佳 伯納：認為好球帶太大2018-04-27 19:29
中職／陳鴻文身體不適 27日改由陳仕朋先發2018-04-27 16:22
中職／蔣智賢敲雙響砲 悍將19安大勝猿2018-04-27 00:23
中職／單局掃8分逆轉獅 兄弟本季新紀錄2018-04-27 00:18
中職／久違開轟雙響砲 蔣智賢：把球往上打2018-04-26 23:30
中職／一、二軍首打席都開轟 林知譽落淚釋壓2018-04-26 23:28
中職／蔣智賢雙響砲6打點 悍將大勝猿隊2018-04-26 22:52
中職／獅隊牛棚崩盤 兄弟單局搶8分逆轉2018-04-26 22:20
中職／新秀開轟「自我介紹」 猿隊林知譽成史上第2人2018-04-26 22:09
中職／陽春砲+滿貫砲 蔣智賢相隔3周再開轟2018-04-26 20:07
中職／郭嚴文因傷復健「心很累」 本周開始練打2018-04-26 19:34
中職／江辰晏再對悍將先發 挑戰對戰3連勝2018-04-26 18:02
日職／中日走了超貴洋砲 反而撿到便宜好貨2018-04-26 07:00
富邦、中信台版基襪大戰 中職票房最終靈藥？2018-04-26 07:00
中職／外野不死鳥 藍寅倫傷後表現越來越猛2018-04-25 07:00
中職／中信兄弟持續探底 球團該主動療傷止血2018-04-24 07:00
日職／松坂大輔兩場好表現 力抗神主牌傾倒潮2018-04-24 07:00
日職／中繼王救援王皆報銷 軟銀牛棚重傷害2018-04-23 07:00
百萬象迷那裡去了？冰風暴恐是直接原因2018-04-20 06:41
中職／牛棚較穩、全壘打更兇 猿隊吃定獅子頭2018-04-18 07:00
日職／梅森傑不算洋將 呂彥青撐到明年才受惠2018-04-18 07:00
中職／上一軍難如登天 細數歷年二軍急凍人2018-04-17 07:00
日職／橫濱衝上第一 拉米監督大膽用兵獲回報2018-04-16 07:00
日職／大谷當紅、藤浪失控 同梯強投不同命！2018-04-12 07:00
中職／中信若再輸1場 史耐德將寫不名譽紀錄2018-04-12 07:00
中職／攻擊型捕手難能可貴 仍需兼顧配球及守備2018-04-11 07:00
日職／陽岱鋼受傷牽動戰績 巨人很難爬出谷底2018-04-10 07:00
日職／菅野狂失分、菊池持續猛 最強投手兩樣情2018-04-09 07:00
中職／潘威倫最佳接班人 江辰晏將成本土王牌2018-04-04 07:00
中職／新球季比賽時間縮短 和好球帶放寬有關？2018-04-03 07:00
日職／岡本和真大爆發 阿部將被迫提早世代交替2018-04-03 07:00
日職／上原、澤村聯手出擊 巨人坐收超大禮2018-04-02 07:00
看新莊改造再看天母球場 台北市是職棒沙漠？2018-03-30 07:00
日職／墊底軍團出現利多 大逆襲不是夢2018-03-29 07:00
中職／電視轉播大戰 小心球迷流失2018-03-29 07:00
熱門文章
NBA／裁判報告認兩漏判 詹皇追魂鍋是妨礙中籃2018-04-27 09:15
NBA／安東尼季後賽神隱 T-Mac建議轉打替補2018-04-27 10:27
NBA／柯爾讚戴維斯地球最強 但更擔心米羅蒂奇2018-04-27 12:14
NBA／下半場豪取20分 字母哥率公鹿挺進搶七2018-04-27 10:59
MLB／紅襪勝藍鳥 林子偉續留大聯盟機率增2018-04-27 12:15
NBA／樂見詹姆斯轉投費城 艾佛森：願望清單一項2018-04-27 16:44
大聯盟三振率再創歷史新高 恐造成負面影響2018-04-27 07:00
羽球亞錦賽／戴資穎直落二輕取何冰嬌 一局未失晉4強2018-04-27 20:26
中職／第5隊還是沒影 4隊小而美規模將連打12年2018-04-27 07:00
MLB／裝傻不識大谷 洋基教頭改讚「頂尖力量」2018-04-27 09:42
NBA／柯瑞恢復完整訓練 第二輪首戰復出仍未定2018-04-27 09:40
NBA／詹皇絕殺秀 泰隆魯：媲美喬丹The Shot2018-04-27 16:09
NBA／公鹿拚進搶七大戰 過去僅拿過2勝2018-04-27 11:55
NBA／首輪命中率高檔 勇士湯普森：從不懷疑自己2018-04-27 11:32
NBA／向鄧肯、米勒傳奇看齊 戴維斯盼扛起鵜鶘2018-04-27 17:48
NBA 2018季後賽對戰表─東區2018-04-27 10:40
MLB／果然是真貨 勇士新秀亞古納首轟只花2場2018-04-27 08:24
羽球亞錦賽／衛冕就能返球后 小戴平常心2018-04-27 00:14
MLB／霍特腿傷退場 林子偉代跑攻下第一分2018-04-27 08:23
NBA／米羅蒂奇到鵜鶘後剃鬍 手感熱代言刮鬍刀2018-04-27 17:01
NBA／灰熊解決教頭問題 扶正比克斯塔夫2018-04-27 14:21
中職／單局掃8分逆轉獅 兄弟本季新紀錄2018-04-27 00:18
MLB／姜正浩拿到美簽 海盜歡迎他歸隊2018-04-27 08:54
NBA／詹皇三分絕殺 想起小時候用襪子當球投籃2018-04-27 00:10
MLB／桑契斯再見3分砲 洋基橫掃雙城6連勝2018-04-27 12:52
中職／蔣智賢敲雙響砲 悍將19安大勝猿2018-04-27 00:23
SBL冠軍賽／富邦傷多名主力 璞園逆轉聽牌2018-04-27 00:07
MLB／馬林魚官網透露 陳偉殷有望29日先發2018-04-27 15:42
中職／陳鴻文身體不適 27日改由陳仕朋先發2018-04-27 16:22
中職／對好球帶有話說 伯納：偏特定人、針對外籍教練2018-04-27 18:50
中職／台打者國際賽表現不佳 伯納：認為好球帶太大2018-04-27 19:29
MLB／大谷手指水泡痊癒 投球不成問題2018-04-27 15:44
MLB／今日戰績表 洋基桑契斯再見轟氣走雙城2018-04-27 14:15
世足／2防守大將恐缺席世界杯 德國拉警報2018-04-27 16:56
羽球亞錦賽／不敵桃太郎 周天成止步男單8強2018-04-27 18:48
中職／王溢正前7局無安打 猿隊對戰兄弟6連勝2018-04-27 21:52
NFL／梅菲德成選秀狀元 布朗陷爭議2018-04-27 16:47
最不可能的NFL狀元 布朗賭梅菲德一把2018-04-27 16:50
裙襬搖搖基金會長王政松 當選新任高協理事長2018-04-27 15:17
PGA／健康無虞 老虎伍茲三度連續兩周參賽2018-04-27 16:52
留言