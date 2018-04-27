中職／蔣智賢敲雙響砲 悍將19安大勝猿

2018-04-27 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／桃園報導



蔣智賢二局上掃出生涯第四支滿貫全壘打。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

悍將隊昨天作客桃園球場對戰龍頭猿隊，「鑽石打線」總算發威，由蔣智賢單場雙響砲帶頭，掃回平個人單場最多的六分打點，全隊合計揮出十九支安打，以十四比五打垮猿隊。

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蔣智賢前兩季分別卅、廿一發全壘打，今年轉戰悍將隊組成「重砲打線」，火力卻發揮得不如預期，他在前廿二場比賽合計只有兩轟，全隊僅敲出十二發全壘打是四隊最少、打擊率兩成六一也排名墊底。

全壘打熄火超過半個月後，蔣智賢昨天重拾重砲身手，面對猿隊先發林樺慶，首打席跟進胡金龍（兩分砲）連續開轟，二局上第二打席再掃出生涯第四支滿貫全壘打，一棒擊潰猿隊。

蔣智賢開賽連兩打席開轟，生涯第四度演出雙響砲，目前累積四轟也成為悍將隊「全壘打王」，在全壘打榜上與其他六名球員並列第二，僅次於統一獅隊蘇智傑的六轟。而蔣智賢接著在四局上又敲安，連三打席安打，單場六打點平生涯最多，獲選單場ＭＶＰ。

悍將隊全場揮出十九支安打，除了張建銘外，先發打線都有安打。至於猿隊單場發生四失誤形成重傷害，打線雖然也有十五支安打，但攻勢沒能連貫。

猿隊前七局只拿下兩分，八局下新秀林知譽上場代打，生涯首打席從蔡明晉手中揮出右外野兩分砲，成為中職史上第十位、本土第五位在生涯首打席敲全壘打的球員，也是繼隊友黃敬瑋之後，史上第二位生涯首打席代打開轟的球員。