中職／單局掃8分逆轉 兄弟本季新紀錄

2018-04-27 00:18 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ／綜合報導



獅隊牛棚崩盤，瑞安的勝投功虧一簣。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

統一獅隊牛棚崩盤，八局上狂失八分，讓中信兄弟隊寫下中職本季單局最高逆轉得分紀錄，終場並以以九比六獲勝，中止二連敗。

獅隊先發投手瑞安表現搶眼，前六局未被擊出安打，兄弟僅在五局上靠張志豪的觸身球保送攻占壘包。

瑞安的「無安打」比賽在七局上破功，兄弟首名上場打擊的王勝偉敲安，之後再靠周思齊安打、張志豪內野滾地球扳平比數。

兄弟先發投手賽格威投六局失一分，獅隊在他退場後的七局下，靠羅國龍、陳傑憲保送及吳桀睿、蘇智傑安打先拿兩分，郭阜林再轟出三分砲，單局拿五分突圍，瑞安的勝投近在眼前。

但在兄弟牛棚挨轟後，獅隊後援投手林威志、邱浩鈞、傅于剛「爆」更大，沒能幫瑞安守住勝投優勢。

八局上，林威志先被王峻杰擊出三壘打，再被吳東融敲安失分，隨後又對王威晨投出保送，獅隊換邱浩鈞接替投球，抓下第二個出局數後，遭周思齊轟出三分砲，兩隊再度平手。

之後兄弟靠暴投超前比數，邱浩鈞則繼續在亂流中掙扎，投出兩次保送、被敲一安後退場，接手的傅于剛又被陳子豪敲出兩分砲。

兄弟這場比賽擊出八支安打，但得分效益超高，兩發全壘打就追回七局下的失分；後援投手鄭凱文止住牛棚失血危機，投二點一局無失分，拿到本季首勝，中止跨季五連敗。

鄭凱文前一次勝投是去年七月十三日對富邦悍將隊拿到，先發投八局僅失一分，相隔兩百八十七天後終於再有勝投進帳。