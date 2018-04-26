中職／一、二軍首打席都開轟 猿隊林知譽落淚釋壓

2018-04-26 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



猿隊昨天把前年季中選秀第8輪挑中的新秀林知譽升上一軍，今天對上富邦悍將隊之戰，讓他第8局上場代打，他從蔡明晉手中揮出左外野2分砲，成為中職史上第2位生涯首打席代打開轟的本土球員，繞回本壘得分後，林知譽還因壓力釋放，在一旁留下眼淚。

林知譽前年加盟中職，直到昨天才等到升一軍的機會，他說：「昨天第一場比賽沒有上場，但自己有在旁邊準備，想好不管結果如何，都還是要專注在過程中。」

今天他在球隊以2：14落後時上場代打，抓準蔡明晉一顆沒有下墜的曲球開轟，生涯首打席、首安就是一發全壘打，是中職史上第10位、本土球員第5位在生涯首打席開轟的球員，之後忍不住在一旁偷哭，賽後他解釋：「一軍首打席會希望有好的結果，（開轟後）壓力就釋放了。」

猿隊去年有林立在生涯首打席開轟、今年黃敬瑋在4月10日生涯首打席代打敲全壘打，林知譽的首打席也受到期待，他透露：「學長有說，今年上來的新人首打席都全壘打，聽到我壓力也很大，想說我要怎麼表現，但還是回到一樣的想法，把自己做好，結果沒辦法預測。」

林知譽加入猿隊後，去年在二軍的首打席就是全壘打，他說：「去年二軍球季一開始，自己沒有太多的想法，就是球來就打。」然而因急於求表現而造成反效果，整季沒等到升一軍機會，「季後就去檢視自己整季的表現、找問題，春訓的時候找教練幫我調整。」