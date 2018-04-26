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中職／蔣智賢雙響砲6打點 悍將大勝猿隊

2018-04-26 22:52聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

富邦悍將蔣智賢。 聯合報系資料照片／記者楊萬雲攝影
富邦悍將蔣智賢。 聯合報系資料照片／記者楊萬雲攝影
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富邦悍將隊作客桃園球場對戰猿隊，前兩局就掃出3發全壘打砲轟對手，蔣智賢連兩打席敲全壘打，單場灌6分打點，率悍將隊以14：5擊敗猿隊。

悍將隊今天開賽就狙擊猿隊先發林樺慶，陳品捷選到保送上壘後，胡金龍揮出右外野2分砲，終結林樺慶對戰悍將隊跨季連14局無失分紀錄，接著蔣智賢「背靠背」轟陽春砲，兩人聯手替悍將隊打下3：0領先。

猿隊下半局靠連續安打從伍鐸手中搶回1分，但悍將隊2局上再掀攻勢，靠失誤和兩次保送攻占滿壘，蔣智賢再掃出一發滿貫全壘打，是他生涯第4支滿貫彈，連兩打席開轟，將比數拉開為7：1。

4局上悍將隊持續進攻，張正偉、胡金龍接連安打後，蔣智賢補上安打多添1分，同時因外野手失誤，悍將隊站上二、三壘，高國輝補上安打再送回2分，比數拉開為9分差，之後還持續有分數進帳。

悍將隊全場掃出19支安打，包括3發全壘打，加上猿隊奉送的4次失誤，搶下14分。蔣智賢相隔21天後再開轟，單場4支3、敲2轟，貢獻平生涯最多的6分打點，獲選單場MVP。

至於猿隊前7局掃出11支安打，但僅在第1、4局各拿1分，8局下猿隊換上前年選秀第8輪挑中的新秀林知譽代打，他的生涯首打席就從蔡明晉手中揮出2分全壘打，成為中職史上第2位生涯首打席代打開轟的球員，猿隊單局追回3分，仍無力扭轉戰局。

悍將隊伍鐸今天先發5局，被掃出10支安打，但僅失2分，拿下本季第4勝。林樺慶今天先發4.1局，被揮出12支安打（3轟）、失11分（6分自責分）都創生涯新高，防禦率從賽前的1.96升至3.97，吞本季首敗。

蔣智賢
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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