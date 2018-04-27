中職／第5隊還是沒影 4隊小而美規模將連打12年

「如果一切順利的話，明年此刻選秀會就不是4張桌子了，會有6張桌子（6支球團）進行，我們有完整的計劃。」這是去年季中選秀，中職會長吳志揚在致詞時喊話，有信心2018年選秀將有2支新球隊加入，總計6隊規模。

很快地，今年季中選秀即將在6、7月登場，到時候幾乎確定只會有4張桌子了，新球隊始終只聞樓梯響，不見人下樓。

雖然鄭文燦(左二)、賴清德(左三)都全力支支職棒發展，但是還是無法幫助聯盟會長吳志揚(左)找到第五隊。 聯合報系資料照片 分享 facebook

今年1月吳志揚在連任中職會長的記者會上表示，5月前必須要有新球隊投入，才趕得上季中選秀，如果無法成局，最快得等到2021年才有第5隊出現。

根據中職擴編球隊方案，新企業加盟第1年先參加選秀，第2年打二軍比賽，第3年再上一軍；至於之前傳出澳洲和沖繩計畫組隊打中職，同樣只見影子，不見其形。

翻閱歷史，中職總共歷經3階段四隊規模，首次是在1990-1992年，歷時3年，第二次是在2000-2002年，同樣也是3年，第三次則為2009年至今，今年正式邁入第10年，加上明年和後年都不會有第5隊，等於中職4隊規模整整連續打了12年，過半時間都是4隊在打。

統一獅隊投手潘威倫今年是在中職的第16個球季，前6年還有6支球隊，近10年都只有4隊互打。 聯合報系資料照片 分享 facebook

去年9月中職公布新球隊加盟辦法，包括加盟金1.2億元、保證金3.6億元和振興棒球基金1億元，還要等到第3年才能打一軍賽事，引發熱議，不少人認為門檻實在太高，導致新球隊遲遲難產。

但，別忘了，2013年中職平均每場觀眾人數高達6079人，歷年第2高，比前一年成長150%，看職棒變得很夯，全民瘋棒球，那時候加盟中職的球隊是免收權利金、免收保證金的，更別提什麼振興棒球基金了，根本沒有這個名詞，中職超火熱，環境好轉，結果同年底兄弟象卻轉賣給中信，第5隊還沒個影。

而且，根據當時媒體報導，兄弟轉賣給中信後，2014年2月時任中職會長的黃鎮台就表明，「以聯盟現在立場，將不會再主動尋找企業組隊。」原因是2012、2013年陸續有興農牛、兄弟象等兩隊轉賣，聯盟需更著重在調整既有規章。

2014年7月底黃鎮台去職，隔年2月吳志揚接任中職會長，當時吳志揚說，會儘快討論出新球團加盟的條件和時程，一旦定案立即公布；吳志揚把第5隊列為重大且急迫的議題。

無奈，中職不但沒有第5隊，2016年6月義大犀牛還宣布轉賣，後來由富邦接手，等於4年內中職就出現3次球隊轉手案，長期不見第5、6隊，但「3缺1」找另一名夥伴，倒是滿有效率的。

談到新球隊加盟議題，富邦悍將領隊蔡承儒說得好，「新球隊加入，最主要還是在於企業是否有興趣，市場是好的，他們可能比較有興趣，最後還是回歸到市場機制，如果球隊收入好、球迷多，企業進場的機會應該更高，重要的是這環境值不值得企業進來經營。」

富邦悍將領隊蔡承儒認為中職要先自行改善環境才能吸引企業投資。 聯合報系資料照片 分享 facebook

只是，目前職棒景氣和熱度不及2013年，加盟條件又從零變成數億元，加上近幾年國際賽戰績不佳，中信兄弟遇到一些難題，球迷基數並沒有顯著成長，市場的餅似乎難做大，可能較難吸引企業進場。

球迷、教練、球員和基層球隊殷切期盼中職有新球隊，或許球團經營者和聯盟有其他想法和思維，4年內有3支球隊轉賣成功，等於有3個企業進場經營職棒球隊，維持4隊規模，繼續小而美經營模式，但就是找不到第5隊，箇中奧妙就耐人尋味了。