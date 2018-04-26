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中職／郭嚴文因傷復健「心很累」 本周開始練打

2018-04-26 19:34聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

猿隊二壘手郭嚴文在4月3日對統一獅隊之戰，撲壘時造成左手小指脫臼，兩側韌帶斷裂，...
猿隊二壘手郭嚴文在4月3日對統一獅隊之戰，撲壘時造成左手小指脫臼，兩側韌帶斷裂，歸期無法預估。 聯合報系資料照
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猿隊二壘手郭嚴文在4月3日對統一獅隊之戰，撲壘時造成左手小指脫臼，兩側韌帶斷裂，歸期無法預估，但本周起他已開始進行簡單的接球、打擊練習，郭嚴文說：「自己可以等到好了才開始動，但沒有人會等你。」

郭嚴文當天撲回本壘攻下致勝分，但左手小指變形，赴醫院檢查後沒有骨裂，不用開刀，但手指脫臼、韌帶斷裂，反而讓傷勢充滿不確定性，無法完全復原。

「當下在醫院聽到不用開刀，原本是很開心，但現在反而覺得，不知道這樣到底是好還不好。」郭嚴文指出，若開刀後就是從零開始，頂多花比較多時間，但像現在自己這樣的狀況，真的無法評估歸隊時間。

郭嚴文笑稱自己就是「過動」，為了想重新回到球場，在自己可以承受的範圍內提早恢復訓練，「別人都覺得我進度太快了，怕我太急。」

郭嚴文在本周二就已開始用打擊座練打，而昔日他南英商工的學長胡金龍也在今天賽前替他拋球練打，但郭嚴文才打第2顆就喊停，倒不完全是因為痛，而是認為自己原本進度持續進步，卻還沒辦法進入下一階段，心情上會受影響。

因傷復健的期間，郭嚴文坦言心急，急著想和隊友一起在場上比賽，他也直呼「很累」，「不是復健的累，是心理上，因為自己只能一直在旁邊看、急得跳腳。」

郭嚴文前年動刀治療左膝、右手肘，同年季末又進行左肩關節唇手術，連兩年球季都花大半時間養傷、復健，今年又在開季不到1個月後列傷兵，過著復健作息的郭嚴文也透露出無奈，「比較累一點點的是，已經2年了，大家好像都習慣了，包括球場的警衛也是，習慣我提早來、提早走。」

郭嚴文胡金龍統一獅
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