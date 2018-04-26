春季聯賽／當球員很幸福 林英傑初登板無失分

2018-04-26 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



台灣人壽隊林英傑。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

36歲老將左投林英傑去年底離開職棒，今年加入業餘隊台灣人壽成棒隊（台壽保），通過中華棒球協會審核3個月後，今天正式「解禁」在春季聯賽亮相，他笑說「很期待比賽」，並在對上台北興富發隊之戰登板，後援1局無失分。

林英傑去年在猿隊拿下生涯第一枚冠軍戒，但季後遭釋出，結束17年職棒生涯，轉戰業餘隊繼續投球，同時也兼指導年輕球員、傳承經驗，而依棒協規定，職棒退役球員在通過審核後3個月才能出賽，林英傑直到今天才重新踏上投手丘。

「隔了半年才又能比賽，其實是很興奮，現階段自己還是球員的身分，對於比賽還是會很期待。」林英傑沒安排為先發，他笑說：「體力沒有這麼好啦，半年沒比賽了，體力一下子下滑了很多。」

在無法出賽這期間，林英傑協助指導年輕球員、幫忙總教練（廖剛池），把自己的經驗傳承給年輕球員，幫助他們成長，他說：「畢竟我們不可能一直投，所以用不同的方式去指導他們、提供他們比賽的經驗。」

林英傑賽前緊盯先發投手練投。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

林英傑透露，自己在球隊的時間，幾乎都在幫忙帶投手，「時間都花在他們身上了」，因此自己只能利用訓練的空擋或訓練後的時間自己加強，「是比較辛苦，但這是總教練賦予我的工作，要去完成。」

台壽保今年初新成立，除了網羅林英傑等5名前職棒球員，也公開招募新兵，陣容以年輕球員為主，林英傑說：「這些年輕球員的觀念跟我們還是有很大差距，要慢慢去教他們、給他們比賽的經驗，告訴他們比賽中會有的很多狀況。」

以目前球員兼教練的身分，林英傑直呼「當球員真的很幸福」，他也不忘教育隊上的年輕後輩，「我都跟他們說，要知道當球員真的很幸褔，既然走了這條路，就要珍惜。」