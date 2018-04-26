中職／3長打雙響砲 猿隊王柏融發威轟垮悍將

2018-04-26 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／桃園報導



桃猿隊王柏融揮出今年首次雙響砲。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

猿隊看板球星王柏融昨天在桃園球場火力大爆發，單場三支安打都是長打，不但締造今年首次雙響砲紀錄，全場貢獻四分打點也是本季最多，讓猿隊在落後五分的情況下，一路緊咬富邦悍將隊，終場反以八比七逆轉戰局。

中職戰績 分享 facebook

昨天賽前，王柏融連十戰未開轟，此役四、五局下連轟悍將隊洋投布魯斯，七局下關鍵二壘打又幫猿隊追成七比七平手；九局下悍將隊第六任投手張耿豪被黃敬瑋、郭永維安打攻占一、三壘，再保送藍寅倫形成滿壘，輪到林承飛打擊時，他出現再見暴投，讓悍將隊以一分之差輸球。

猿隊對統一獅、中信兄弟隊都是七勝一敗，昨天逆轉勝悍將，兩隊六次交手各有三勝，猿隊總教練洪一中說：「本來覺得下一戰再加油，全靠王柏融打回來。」

王柏融表示，最近陷入低潮，打擊動作沒問題，主要是節奏不好，這場比賽已找回手感，能在主場獲選ＭＶＰ覺得很開心。

他也強調，中職今年好球帶和過去有些不同，或多或少影響打擊，仍得想辦法克服。

猿隊先發投手尼克斯昨天只投兩局失四分（兩分自責），二局上被強襲球打到腳踝，成為提前退場的主因，王柏融說：「每場比賽都要盡力，不能因為投手有狀況就鬆懈。」

洪一中認為，王柏融今年打擊還是很好（目前打擊率三成七八），可能因為過去兩季太出色，被拿來做比較，才會讓人覺得他似乎有低潮。

悍將洋投布魯斯投五局失六分，被揮出九支安打，包括王柏融雙響砲、林泓育陽春砲，本季出賽四場仍未拿到勝投、吞下兩敗，昨天是投球內容最差的一戰。