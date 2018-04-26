親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
林書豪專區

年改、課綱、一例一休… 為何台灣公聽會常淪為全武行

反年改現場記者遭潑尿 吳斯懷：不是我們，有人嫁禍

富邦、中信台版基襪大戰 中職票房最終靈藥？

2018-04-26 07:00Dennis

在上個世紀末期，一個以飯店為本的企業，基於自身對於棒球的狂熱，打造了一支身穿黃衫的軍團，名為「兄弟」。在那只有公家企業與特別軍種才會擁有棒球隊的年代，這支私人企業的出現，不僅覺得突兀，更令人許多人質疑，「這支球隊老闆究竟想要做什麼？」而這支黃衫部隊自建軍以來，從招募球員，到興建自家訓練場地，還有經營球迷等，所踏出的每一步就可以嗅出，該母企業的目標不甘於居就於業餘聯賽，而是嚮往當時人們似乎遙不可及的職業聯盟。然而，若干年後，這支球團如願的和其他三家企業，成立了台灣第一個職業聯盟—中華職棒。

職棒初期，兄弟藉由球員出色表現，廣大的象迷孕育而生，圖為1994年兄弟象的陳義信...
職棒初期，兄弟藉由球員出色表現，廣大的象迷孕育而生，圖為1994年兄弟象的陳義信(中)、巴比諾(右)及克力士三大先發合力拿下50勝。 聯合報系資料照
分享

進入到職棒年代，兄弟以象為吉祥物，而靠著過去積年累月於業餘時代所打下的根基，廣大的象迷因此孕育而生。有道是「四海之內皆兄弟」可說是貼切的道出這支黃衫軍死忠粉絲在現場看球的氣勢與數量。而在此期間，兄弟遇見了旗鼓相當的對手。那是一支以輔仁大學與榮工系統為主體的紅衣部隊。由於該球隊的吉祥物為龍，而且靠著隊中有不少球季出眾的型男球員，再加上從職棒元年起就展現出優質的實力，因此迅速贏得不少女性粉絲與學生族群的喜愛。

每當兩軍在球場上狹路相逢時，總是能把球場看台擠的水洩不通，甚至球場附近的制高點都可看見有無法買到票進場的球迷觀戰，也為「龍象大戰」於那些年的盛況留下了最好的印記。尤其是在職棒二年的一場例行賽中，一次滑壘間的衝撞所引發的群架事件，更令兩軍於往後的對決裡添加不少情感，也進而把中華職棒推向第一個高峰。令人遺憾的是，因為龍隊在多年後慘遭新的經營者解散，所以「龍象大戰」的戲碼自始至終，陰錯陽差的都沒有在總冠軍賽出現過。

龍隊的解散，雖然仍有不少死忠的球迷至今仍舊不願轉向支持其它隊伍，但是也有不少球迷轉支持接收許多龍隊球迷的興農牛隊。牛隊在接收龍隊球員與球迷後，實力與人氣再更上一層樓，這時的它又再次遇到當時正值換血完畢的黃衫二代部隊。然而和上一代不同的是，這次兩軍在這個世紀初連續三年於總冠軍賽中對壘。黃金三劍客大戰興農三番刀的戲碼堪稱是當年最叫人雀躍的重砲對決。而這齣重砲對決不僅令台灣棒壇跳出兩聯盟惡鬥和假球事件的陰影，更讓中職攀上第二個高峰。

龍象大戰打得激烈，每場都像總冠軍賽，兩隊也常發生不少衝突。圖為1996年兄弟象捕...
龍象大戰打得激烈，每場都像總冠軍賽，兩隊也常發生不少衝突。圖為1996年兄弟象捕手洪一中(左)在本壘刺殺味全龍呂明賜(右)。 聯合報系資料照
分享

好景不常，中職的票房和人氣在接下來的期間因為多次的假球事件再次盪到谷底。兄弟與興農的經營者對於經營球隊的熱情也隨著假球案而耗之殆盡。兩軍先後於2012和2013季後易主。兄弟雖然保留了吉祥物和黃衫制服，但在隊名則是加上了國內屬一屬二金控公司的名字。另一方面，牛隊則是在經過多次轉賣之下，最後被國內另一家超大金控公司接手。只不過，和兄弟不同的是，新的經營者雖然過去是龍迷，可是還是為這支過去隊史輝煌的中職名門改頭換面，最後以「悍將」為號。

承襲兩支中職名門的人氣與實力，又是財力雄厚大企業，中信兄弟與富邦悍將都展現極度的企圖心與氣魄。不僅願意花大錢提升球員待遇，並且開始對於球迷的看球環境進行改善。但是，兩軍之間過去的交戰史與恩仇似乎也隨著球隊經營者的改變而被人淡忘。直到去年的冰風暴事件，與近期的幾次近身球事件又再次凝聚兩軍球迷對於彼此之間的恩怨與仇恨。在新仇舊恨的夾雜之下，新一代的「金控大戰」可望將成為台版「基襪大戰」，也將成為中職票房日漸下滑的票房靈藥。

至於中信兄弟因為冰風暴事件導致主場票房慘跌，相較在富邦主場，每當金控大戰時則是近乎滿場的盛況，中信兄弟的高層是該檢討一下，要如何把球迷帶回球場裡。

新仇舊恨夾雜之下，新一代「金控大戰」可望將成為台版「基襪大戰」。圖為前兄弟球員蔣...
新仇舊恨夾雜之下，新一代「金控大戰」可望將成為台版「基襪大戰」。圖為前兄弟球員蔣智賢，現效命富邦悍將。 報系資料照
分享

用一句前輩瘦菊子的話：「球迷不從業餘養成，到職棒才想『收買』，往往難以立竿見影。」也許，從「心」經營才是最好也最恰當的方式，況且球迷們只需要一個合理的交代。如能把象迷的心再次找回來，可望能夠為中職掀起另一波盛世。

中信輔仁大學制服情感

Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

Dennis的部落格

不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

日職／中日走了超貴洋砲 反而撿到便宜好貨

2018-04-26 07:00

中職／3長打雙響砲 猿隊王柏融發威轟垮悍將

2018-04-26 00:03

春季聯賽／台壽保A組墊底 林英傑、鄭達鴻明可出賽

2018-04-25 22:22

中職／王柏融雙響砲4打點 悍將再見暴投輸球

2018-04-25 22:04

中職／悍將李宗賢暫居盜壘王 腿部訓練收成效

2018-04-25 21:35

中職／林知譽磨練打擊進化 生涯首度升一軍

2018-04-25 21:31

中職／王柏融單場雙響 桃猿五局完追平悍將

2018-04-25 20:45

中職／見過小聯盟流血場面 胡金龍：別受傷最好

2018-04-25 20:36

中職觀察眼／觸身球事件簿 馮勝賢案例轟動一時

2018-04-25 20:04

中職／獅隊回饋太巴塱少棒 蘇智傑、林威志親自指導

2018-04-25 19:29

中職／林益全鼓勵陳琥 下次男子漢對決

2018-04-25 18:59

中職／沒骨裂算走運 林哲瑄：陳琥觸身非故意

2018-04-25 18:26

中職／黃子鵬6戰5勝43K 二軍投手「三冠王」

2018-04-25 17:15

中職／外野不死鳥 藍寅倫傷後表現越來越猛

2018-04-25 07:00

中職／中信兄弟持續探底 球團該主動療傷止血

2018-04-24 07:00

日職／松坂大輔兩場好表現 力抗神主牌傾倒潮

2018-04-24 07:00

日職／中繼王救援王皆報銷 軟銀牛棚重傷害

2018-04-23 07:00

百萬象迷那裡去了？冰風暴恐是直接原因

2018-04-20 06:41

中職／牛棚較穩、全壘打更兇 猿隊吃定獅子頭

2018-04-18 07:00

日職／梅森傑不算洋將 呂彥青撐到明年才受惠

2018-04-18 07:00

中職／上一軍難如登天 細數歷年二軍急凍人

2018-04-17 07:00

日職／橫濱衝上第一 拉米監督大膽用兵獲回報

2018-04-16 07:00

日職／大谷當紅、藤浪失控 同梯強投不同命！

2018-04-12 07:00

中職／中信若再輸1場 史耐德將寫不名譽紀錄

2018-04-12 07:00

中職／攻擊型捕手難能可貴 仍需兼顧配球及守備

2018-04-11 07:00

日職／陽岱鋼受傷牽動戰績 巨人很難爬出谷底

2018-04-10 07:00

日職／菅野狂失分、菊池持續猛 最強投手兩樣情

2018-04-09 07:00

中職／潘威倫最佳接班人 江辰晏將成本土王牌

2018-04-04 07:00

中職／新球季比賽時間縮短 和好球帶放寬有關？

2018-04-03 07:00

日職／岡本和真大爆發 阿部將被迫提早世代交替

2018-04-03 07:00

日職／上原、澤村聯手出擊 巨人坐收超大禮

2018-04-02 07:00

看新莊改造再看天母球場 台北市是職棒沙漠？

2018-03-30 07:00

日職／墊底軍團出現利多 大逆襲不是夢

2018-03-29 07:00

中職／電視轉播大戰 小心球迷流失

2018-03-29 07:00

中職／選秀落榜生又如何 吳桀睿英雄不怕出身低

2018-03-27 21:58

日職／西武兩大新星崛起 豪打軍團將成大黑馬

2018-03-26 07:00

中華職棒29年 完整賽程表

2018-03-23 11:07
看更多

熱門文章

NBA／杜蘭特致命跳投 勇士首輪淘汰馬刺

2018-04-25 13:37

NBA／衛少躲過禁賽 雷霆落後杜蘭特不意外

2018-04-25 09:25

NBA／西蒙斯重摔有驚無險 76人滅火晉級第二輪

2018-04-25 11:28

NBA／勇士週日首戰鵜鶘 柯瑞不確定回歸

2018-04-25 18:20

NBA／韋德退休意向受矚 妻子：希望這不是結束

2018-04-25 17:10

NBA／綠衫軍火爆對決公鹿 霍福特22分聽牌

2018-04-25 10:33

MLB／飆162公里火球 大谷寫本季先發最快球速

2018-04-25 12:11

MLB／牛棚搞丟勝投 大谷無緣空前紀錄

2018-04-25 11:20

NBA／嘻哈天王曾嗆聲橫掃 沃爾：等不及看到他

2018-04-25 17:55

NBA／強化制服組戰力 籃網找來兩退役老將助拳

2018-04-25 09:49

NBA／保持信心度過投籃低潮 考佛歸功戰神艾佛森

2018-04-25 14:40

NBA／2018年選秀會 236名球員報名參加

2018-04-25 10:02

MLB／提前復出 陳偉殷周日回大聯盟戰洛磯

2018-04-25 13:10

NBA／76人攻守強勢晉級 西蒙斯：瞄準下一輪

2018-04-25 20:30

羽球亞錦賽／28分鐘速勝 戴資穎挺進女單第二輪

2018-04-25 12:18

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-04-25 13:40

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-04-25 12:55

NBA／為癌母而戰 史馬特：會戰鬥到倒下為止

2018-04-25 13:50

中職觀察眼／觸身球事件簿 馮勝賢案例轟動一時

2018-04-25 20:04

MLB／5保送非大問題 大谷：試著更有侵略性

2018-04-25 18:35

MLB／新秀榜僅次大谷 勇士大物亞古納升大聯盟

2018-04-25 14:01

中職／沒骨裂算走運 林哲瑄：陳琥觸身非故意

2018-04-25 18:26

NBA／史馬特復出助綠衫軍聽牌 霍福特讚球隊靈魂

2018-04-25 11:51

羽球亞錦賽／2度擊敗林丹 王子維晉級喊開心

2018-04-25 22:29

MLB／帶水泡舊傷投球 大谷：感覺好多了

2018-04-25 14:25

中職／林益全鼓勵陳琥 下次男子漢對決

2018-04-25 18:59

MLB／牛奶小子等到買家 和印地安人簽小聯盟約

2018-04-25 10:39

馬刺戰到山窮水盡 為勇士強灌還魂丹

2018-04-26 07:00

中職／王柏融雙響砲4打點 悍將再見暴投輸球

2018-04-25 22:04

羽球亞錦賽／王子維扳倒林丹 與周天成同晉16強

2018-04-25 21:34

路跑／僅兩人比賽的馬拉松 川內優輝卻破了紀錄

2018-04-25 16:16

MLB／「三振王」塞佩達斯 超大號3分砲擊沈紅雀

2018-04-25 16:33

MLB／剛來紅襪沒上場機會 歐提茲曾自提交易

2018-04-25 09:41

NBA／勇士險勝晉級 柯瑞歸期未定

2018-04-26 00:12

春季聯賽／台壽保A組墊底 林英傑、鄭達鴻明可出賽

2018-04-25 22:22

中職／見過小聯盟流血場面 胡金龍：別受傷最好

2018-04-25 20:36

日職／中日走了超貴洋砲 反而撿到便宜好貨

2018-04-26 07:00

富邦、中信台版基襪大戰 中職票房最終靈藥？

2018-04-26 07:00

MLB／太空人掃2分砲 大谷錯過第3勝

2018-04-26 00:05

SBL冠軍賽／與弟弟當隊友？ 林書豪：永遠不說不可能

2018-04-24 19:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top