富邦、中信台版基襪大戰 中職票房最終靈藥？

在上個世紀末期，一個以飯店為本的企業，基於自身對於棒球的狂熱，打造了一支身穿黃衫的軍團，名為「兄弟」。在那只有公家企業與特別軍種才會擁有棒球隊的年代，這支私人企業的出現，不僅覺得突兀，更令人許多人質疑，「這支球隊老闆究竟想要做什麼？」而這支黃衫部隊自建軍以來，從招募球員，到興建自家訓練場地，還有經營球迷等，所踏出的每一步就可以嗅出，該母企業的目標不甘於居就於業餘聯賽，而是嚮往當時人們似乎遙不可及的職業聯盟。然而，若干年後，這支球團如願的和其他三家企業，成立了台灣第一個職業聯盟—中華職棒。

職棒初期，兄弟藉由球員出色表現，廣大的象迷孕育而生，圖為1994年兄弟象的陳義信(中)、巴比諾(右)及克力士三大先發合力拿下50勝。 聯合報系資料照 分享 facebook

進入到職棒年代，兄弟以象為吉祥物，而靠著過去積年累月於業餘時代所打下的根基，廣大的象迷因此孕育而生。有道是「四海之內皆兄弟」可說是貼切的道出這支黃衫軍死忠粉絲在現場看球的氣勢與數量。而在此期間，兄弟遇見了旗鼓相當的對手。那是一支以輔仁大學與榮工系統為主體的紅衣部隊。由於該球隊的吉祥物為龍，而且靠著隊中有不少球季出眾的型男球員，再加上從職棒元年起就展現出優質的實力，因此迅速贏得不少女性粉絲與學生族群的喜愛。

每當兩軍在球場上狹路相逢時，總是能把球場看台擠的水洩不通，甚至球場附近的制高點都可看見有無法買到票進場的球迷觀戰，也為「龍象大戰」於那些年的盛況留下了最好的印記。尤其是在職棒二年的一場例行賽中，一次滑壘間的衝撞所引發的群架事件，更令兩軍於往後的對決裡添加不少情感，也進而把中華職棒推向第一個高峰。令人遺憾的是，因為龍隊在多年後慘遭新的經營者解散，所以「龍象大戰」的戲碼自始至終，陰錯陽差的都沒有在總冠軍賽出現過。

龍隊的解散，雖然仍有不少死忠的球迷至今仍舊不願轉向支持其它隊伍，但是也有不少球迷轉支持接收許多龍隊球迷的興農牛隊。牛隊在接收龍隊球員與球迷後，實力與人氣再更上一層樓，這時的它又再次遇到當時正值換血完畢的黃衫二代部隊。然而和上一代不同的是，這次兩軍在這個世紀初連續三年於總冠軍賽中對壘。黃金三劍客大戰興農三番刀的戲碼堪稱是當年最叫人雀躍的重砲對決。而這齣重砲對決不僅令台灣棒壇跳出兩聯盟惡鬥和假球事件的陰影，更讓中職攀上第二個高峰。

龍象大戰打得激烈，每場都像總冠軍賽，兩隊也常發生不少衝突。圖為1996年兄弟象捕手洪一中(左)在本壘刺殺味全龍呂明賜(右)。 聯合報系資料照 分享 facebook

好景不常，中職的票房和人氣在接下來的期間因為多次的假球事件再次盪到谷底。兄弟與興農的經營者對於經營球隊的熱情也隨著假球案而耗之殆盡。兩軍先後於2012和2013季後易主。兄弟雖然保留了吉祥物和黃衫制服，但在隊名則是加上了國內屬一屬二金控公司的名字。另一方面，牛隊則是在經過多次轉賣之下，最後被國內另一家超大金控公司接手。只不過，和兄弟不同的是，新的經營者雖然過去是龍迷，可是還是為這支過去隊史輝煌的中職名門改頭換面，最後以「悍將」為號。

承襲兩支中職名門的人氣與實力，又是財力雄厚大企業，中信兄弟與富邦悍將都展現極度的企圖心與氣魄。不僅願意花大錢提升球員待遇，並且開始對於球迷的看球環境進行改善。但是，兩軍之間過去的交戰史與恩仇似乎也隨著球隊經營者的改變而被人淡忘。直到去年的冰風暴事件，與近期的幾次近身球事件又再次凝聚兩軍球迷對於彼此之間的恩怨與仇恨。在新仇舊恨的夾雜之下，新一代的「金控大戰」可望將成為台版「基襪大戰」，也將成為中職票房日漸下滑的票房靈藥。

至於中信兄弟因為冰風暴事件導致主場票房慘跌，相較在富邦主場，每當金控大戰時則是近乎滿場的盛況，中信兄弟的高層是該檢討一下，要如何把球迷帶回球場裡。

新仇舊恨夾雜之下，新一代「金控大戰」可望將成為台版「基襪大戰」。圖為前兄弟球員蔣智賢，現效命富邦悍將。 報系資料照 分享 facebook

用一句前輩瘦菊子的話：「球迷不從業餘養成，到職棒才想『收買』，往往難以立竿見影。」也許，從「心」經營才是最好也最恰當的方式，況且球迷們只需要一個合理的交代。如能把象迷的心再次找回來，可望能夠為中職掀起另一波盛世。