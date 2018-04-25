中職／悍將李宗賢暫居盜壘王 腿部訓練收成效

2018-04-25 21:35 中央社 桃園25日電



富邦悍將李宗賢。 聯合報系資料照片 分享 facebook

中職富邦悍將隊李宗賢，本季跑出8次盜壘成功，暫時與中信兄弟隊王威晨並列聯盟盜壘王；他說春訓特別加強腿部肌力，對守備跑壘幫助大，「這是我的條件之一，要展現出來」。

李宗賢中職生涯前2個球季，單季最多盜壘次數為5次，本季今天賽前出賽17場，已經跑出8次盜壘成功，3月31日更跑出單場4次盜壘成功，目前暫時並列中職盜壘王。

李宗賢說：「速度是我的條件之一，必須要把它展現出來，但不是為了要證明我的腳很快，只是在這個棒次上（9棒），能夠上壘、多跑一個壘包，就可以讓接下來的棒次有更好得分的機會」，今年更積極的嘗試。

春訓球隊請來外籍教練幫忙調整，李宗賢提到，之前對於對方投手的節奏、配球，都還在熟悉中，今年包括對投手的觀察，自己的動作和起跑的時機點都有調整，加上腿部肌力訓練，「對腳程更有信心，心理覺得跑得到，就更大膽的去嘗試」；對於盜壘王獎項，李宗賢表示：「有這種想法，但還是球隊拿下季冠軍、總冠軍最重要」。

李宗賢中職生涯前2個球季，守備位置都是三壘，去年拿下中職年度金手套三壘手獎，今年移防游擊，李宗賢說，游擊並不好守，但教練團有他們的想法，「我就要想辦法守得穩，讓投手放心，也讓教練肯定我」。

李宗賢去年攻守都有穩定表現，今年目前為止打擊上表現不算突出，今天賽前本季17場出賽，打擊率2成，他表示練習時感覺都不錯，「但會有一種想法和動作配合不起來的感覺」，還在持續調整中。