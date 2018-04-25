中職／林知譽磨練打擊進化 生涯首度升一軍

2018-04-25 21:31 中央社 桃園25日電



中職Lamigo桃猿隊野手林知譽今年在二軍打擊成績亮眼，近日生涯首度升上一軍，他受訪表示，期待能在一軍「留越久越好」。 中央社 分享 facebook

中職Lamigo桃猿隊野手林知譽今年二軍打擊成績亮眼，23日生涯首度升上一軍，歷經兩年二軍磨練，他今天表示，「每天都在等上一軍的機會，也希望能在這裡留越久越好」。

林知譽2016年季中選秀被桃猿隊在第8輪選進，儘管選秀順位不在前段班，但桃猿過去也有不少後半段順位的新秀打出亮眼成績的例子。例如2015年第7輪選進的強打者朱育賢、2013年第7輪選進的藍寅倫。

林知譽去年整季在二軍磨練，打擊率2成24，成績不算突出，但今年打擊有明顯的進步，目前二軍出賽10場，總計29打數敲出10安，包括2發全壘打，打擊率3成45，21日二軍與中信兄弟隊比賽敲出滿貫砲。

今天林知譽對中央社記者提到，能被選入職棒，代表有一定的水準，去年自己還在適應，拉高到職棒強度；也剛好利用去年時間在二軍摸索，「思考什麼方式適合自己」。

今年二軍成績亮眼，林知譽表示，從春訓前就開始準備，也有參加今年季前桃猿隊與日職羅德隊的海外交流賽，雖然下場機會不多，「但在一旁觀察，看兩隊的球員怎麼在高強度比賽下，在場上把每個小細節做好、收穫很多」。

林知譽表示，22日接到被升上一軍的電話，也有請教同樣是外野手的學長詹智堯，「他跟我說二軍和一軍沒有太大的不同，差在投手強度、多了許多觀眾」。

另外，他說，在二軍的準備，就是在等待上一軍的機會，上到一軍當然希望留在這裡越久越好，但希望自己能保持平常心，「把自己調整好，把在二軍訓練、準備的東西，發揮在一軍比賽中」。