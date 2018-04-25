中職／外野不死鳥 藍寅倫傷後表現越來越猛

說到Lamigo的打者，王柏融、林泓育、陳俊秀是最常被提起，且表現一直都很優異的球員，新生代則有林承飛、廖健富等人。不過今年打擊各項排行榜中，還有另外一位球員，他是曾拿下新人王，卻又沉寂到去年才真正復出的藍寅倫，目前打擊率、安打數、壘打數都名列第2，全壘打則是僅落後首位2支。

進入第五年職棒生涯的藍寅倫雖然不是被關注度很高的球星，但卻是成績及態度名列前茅的球員。 聯合報系資料照片 分享 facebook

藍寅倫是高雄人，從小到大都在高雄讀書打球，高中時就讀棒球名校高苑工商，後來也進入高苑科大就讀。因為他有不錯的揮棒機制及優異的選球功力，加上爆發力不差，又有腳程及守備能力，無論高中及大學都是主力球員。2010年在日本舉辦的第五屆世界大學棒球錦標賽，他首度嚐到當選國手的滋味。

然而傷痛卻是從業餘時代就纏繞著藍寅倫的問題，2011年原本入選第十三屆荷蘭港口盃，及加拿大世界棒球挑戰賽兩項賽事國手，但都因為受傷而退出。不過他總是能夠健康復出，還入選MLB全明星臺灣大賽，與王建民等人一同出戰由卡諾(Robinson Cano)領軍的大聯盟明星隊。2012年他以0.513的打擊率，拿下全國成棒甲組春季聯賽打擊獎第一名，同年他參加役男國家代表隊儲備選手甄選，以外野手第一名成績入選。

2013年他投入中華職棒選秀會，當年選秀會的氛圍是搶投手及旅外球員為先，除了統一獅隊以前三輪換取郭泓志外，其他三隊的前二輪都是投手，前22順位就有14位投手。藍寅倫最終在第七輪第23順位由Lamigo選入，是當屆第四位入選的外野手，前面三人分別為旅日歸國的林威助，2011年頂替他入選國手的羅國龍，及曾經以兄弟象自行培訓身分拿下二軍全壘打王的李國生。

有一說是因為他的國手經歷不足，造成他的選秀順位較後面，實際上當時各隊不僅搶投手優先，實際上陣容幾乎不缺外野手。加上並非各隊都有球探設置，因此當時已經有藍天勇的Lamigo，可能是經過評估後，先搶下同樣缺乏國手經驗，但有火力展示給各隊看過的李國生，策略性把各隊不一定有觀察到的藍寅倫放在後面。

加入職棒首年，球隊原本安排鍾承祐、詹智堯、陳冠任及陳金鋒，他只能以代打出賽。但受到隊友受傷的影響他有先發出賽的機會。他不僅打擊率維持在3成，還曾經差點完全打擊。教練團開始關注他，讓他在生涯僅1支全壘打的狀況下，遞補林智勝參加明星賽全壘打大賽，而且他還奇蹟似的擊敗林泓育拿下冠軍。同年季末他因傷提早休兵，然而他不僅趕在台灣大賽復出，還拿下猿隊的優秀球員。球季結束後，他拿下新人王頭銜，薪水更多了2.5倍。

藍寅倫加入職棒的第一年，優異的打擊表現讓他以生涯僅1轟的成績卻能參加全壘打大賽，最後還奪得冠軍。 聯合報系資料照片 分享 facebook

2015年球季初藍寅倫依然展現穩定的打擊能力，但是受到傷勢的影響，自4月底開始休兵至7月底，不過心繫球場的他不願手術，而是注射PRP(高濃度血小板血漿)治療。同時因為球隊外野傷兵過多，讓他提早返回球場，即使如此他不像一般打者還要調整找手感，他這年還是繳出0.325的打擊率。2016年開幕戰時，他不慎撞傷右膝，加上復健時左膝負擔過大，造成脛骨軟骨損傷，最終只留下1打席就整季報銷。

已經是不知道第幾次傷後復出，只是2017年春訓藍寅倫的膝蓋還是有不適的情況，加上上半季出現難得的低潮，讓人懷疑他是否跟其他傷後球員一樣，不一定能恢復身手回到球場。不過經過二軍調整後，回到一軍後打擊率從0.191到球季結束0.321，而且敲出生涯最多的14支全壘打。台灣大賽還擔任開路先鋒，4戰打擊率0.381，還差點平2壘安打紀錄，是球隊封王功臣之一。

藍寅倫雖然常常受傷，但每次復出後都還能恢復原有身手，表現甚至越挫越勇。 聯合報系資料照片 分享 facebook

目前他的打擊三圍都是生涯最高，而且每27打席就有1支全壘打，比去年的54打席還快一倍。許多球員因為受傷就找不回手感，或是怕受傷而不敢拚，不過藍寅倫可說是外野手版的不死鳥，每次的復出總能恢復身手維持不錯的打擊成績，而且還持續進步，可說是「打斷手骨顛倒勇」。他因為夠拚所以容易受傷，但也因為夠拚所以可以從跌倒中站起。他還未滿30歲，職業生涯還長，球迷必定還能欣賞到他在球場上展現球技及拼勁。