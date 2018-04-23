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中職／吳志揚：加強故意觸身球認定 擬加重處罰

2018-04-23 21:12中央社 台北23日電

中華職棒例行賽，中信兄弟對戰富邦悍將因近身球，兩隊板凳清空，中信兄弟總教練史耐德...
中華職棒例行賽，中信兄弟對戰富邦悍將因近身球，兩隊板凳清空，中信兄弟總教練史耐德（右三）與裁判爭論。 聯合報系資料照片／記者楊萬雲攝影
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中華職棒連日來場上危險球、近身球風波延燒，會長吳志揚今天說，經開會議決議，除將加強故意投觸身球認定、擬加重處罰外，還希望各球團回去約束球員、教練，循正常管道申訴。

中信兄弟富邦悍將上週3連戰，因近身球、觸身球，兩隊3度板凳清空，富邦悍將球團表示，4月5日中信兄弟投手鄭錡鴻對富邦林益全，就曾投出2次頭部危險球以及1記肋骨近身球，裁判若能針對危險性投球，能給予警告，就不會有後續狀況。

富邦悍將領隊蔡承儒表示，球團基於球員安全第一，會盡力保護球員，也已向聯盟反應，裁判第一時間判斷力、警覺性要更好。

中華職棒今天下午召開例行性領隊會議，會議近5小時，吳志揚表示，會中做出3點決議，包括加強故意觸身球認定，但會完全尊重裁判判決。

吳志揚指出，針對故意觸身球罰則，目前僅罰投手1萬元，但未來擬加重處罰，可能會強制離場、甚至加重罰金。

聯盟會中也向球團解釋裁判原則，吳志揚表示，希望球團回去約束教練、球員循正常管道申訴、抗議，不要動不動衝出去，裁判為避免雙方衝突，會同時警告兩隊。

對於近期危險球或近身球風波，吳志揚希望，這只是單一事件，不要成為習慣。

中信與富邦交手，越打越激烈，不過接下來兩隊5月2、3日才會在台中洲際球場再碰頭，吳志揚說：「所幸這週都沒有交手機會，希望大家都稍微冷靜一下。」

富邦悍將中信兄弟中華職棒吳志揚
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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