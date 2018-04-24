日職／松坂大輔兩場好表現 力抗神主牌傾倒潮

當他的名字出現在先發投手那一欄時，就覺得今天這場贏定了；他上場打擊時，大家都覺得一定能一棒將球擊出全壘打牆外；或是只要提到某隊就會馬上想到他，這些會讓球迷有這種感覺的球員，通常都會被尊稱為「神主牌」，在台灣例如永遠的台灣巨砲陳金鋒、森林王子張泰山、洋基時期的王建民等人皆是，在日職則是像廣島的黑田博樹、DeNA的筒香嘉智等人。

講到近年的廣島鯉魚，黑田博樹就是球隊的看板人物。 美聯社資料照片 分享 facebook

但今年球季有不少年輕球員崛起，使得有好幾位過往為球隊立下許多汗馬功勞，堪稱球隊神主牌的老將，逐漸失去一軍的舞台，巨人過去十幾年的神主牌阿部慎之助就是其中一人。巨人本季從春訓開始就打定了主意要讓年輕球員有更多的上場機會，因此隊上期待的年輕重砲岡本和真，至今20場都是先發，由於岡本的守備位置與阿部重疊，在央聯沒有DH制，加上岡本目前交出2成97打擊率、4轟、18分打點，暫居打點王的優異成績的情況下，阿部在一軍出場的次數被嚴重壓縮，甚至完全沒有先發的機會，出賽9場都是只代打一個打席，雖然靠著選球及威壓感也獲得了3次保送，不過個人本季的首安仍未出現，即使神主牌的光環不會這麼快褪去，對阿部本人卻應該也是種煎熬，沒有上場機會的情形，恐怕會持續到交流戰那時，在洋聯主場進行的賽事才會短暫地改善。

阿部的隊友，早他兩年加入巨人，季前重回日職的上原浩治，也堪稱是巨人的神主牌之一，決定返日後被視為球隊本季能重返榮耀的一大關鍵，不過近兩場出賽分別只投了1/3及2/3局就都丟掉3分，且都承擔敗投，讓人開始懷疑他的球威是否對日職現今的打者能夠起到壓制的效果，上原雖然目前人還在一軍，上週的5場比賽卻都完全沒有上場，當然，巨人的先發投手在上週的比賽都很爭氣，沒有動員到太多牛棚投手可能是沒有出賽的主因，但他的狀況還是需要持續觀察。

時間就像是一把殺豬刀，巨人神主牌之一的上原浩治上時場間也快被砍光。 歐新社資料照片 分享 facebook

一提起西武，就必定會想到拿下6次全壘打王的再來一碗君(おかわり君)中村剛也，他也算是近年來以火力強大著稱的西武的神主牌之一，雖然這幾季因傷而導致全壘打數沒有再衝上單季40支過，但20轟對他來說也還只是標準配備，不過幾年開季之後中村打得並不佳，非但打了16場全壘打還沒開張，打擊率也只有1成45，打點更是只有2分，屋漏偏逢連夜雨，21日守備時又傷到左肩，22日被下放二軍休養，何時能重回一軍還是問號。西武監督辻發彥在去年季末拔擢與中村相似類型的山川穗高打第四棒，收到不錯的效果，本季續讓山川打中心打者，中村則移到6到8棒間，目前山川以7轟、21分打點暫居全壘打及打點王，3成33的打擊率也很不錯，看起來小胖的世代交替及棒次變動已經是不可逆的事情，西武打線的神主牌也將換人做做看。對了，本季重回西武的昔日神主牌松井稼頭央，至今也只出賽4場，打擊率為1成25。

松坂大輔在沉寂多年之後，本季總算投出兩場像樣的比賽！ 歐新社資料照片 分享 facebook

在幾位同期國家隊戰友都逐漸失去神主牌光環的同時，本季轉投中日的松坂大輔卻有不錯的表現，他在5日首度先發對上巨人，投5局失3分，兩週後對阪神，投7局失2分，表現都不算差，且投球數從首場的96球增加到123球，顯示身體狀況也沒有問題，只是中日的打線不幫忙，勝投沒開張還吞兩敗。目前中日對松坂的先發採投一休十日以上，對於受過傷且有一定年紀的松坂來說是個合適的模式，相信只要繼續維持這種投球狀態下去，松坂不但能夠洗去薪水小偷的臭名，還有再度擦亮日職神主牌的可能性。