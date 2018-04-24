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台灣教授為何低薪？ 李茂生點出原因「已經沒救了」

中職／中信兄弟持續探底 球團該主動療傷止血

2018-04-24 07:00Ramos

上周末金控大戰打得火熱，中信兄弟3戰只拿到1勝，無法從富邦悍將身上討到便宜，史耐德在中職執教生涯累積戰績58勝80敗3和、勝率0.420，是中職史上帶兵超過百場的8名外籍總教練當中，戰績最差的，最好的則是前統一獅日籍教頭大石彌太郎，戰績170勝111敗9和、勝率0.605。

史耐德的美式球風一年多來在中信兄弟未見成效，戰績卻一直不振，球迷人數一路下滑。 ...
史耐德的美式球風一年多來在中信兄弟未見成效，戰績卻一直不振，球迷人數一路下滑。 聯合報系資料照片
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過去兄弟象是人氣最旺、最具代表性的球隊，長期以大台北地區做為大本營，球迷基礎深厚，2013年兄弟象主場平均觀眾人數達6008人，同年底「兄弟」轉賣給中信金控，稱「中信兄弟」。

當時媒體報導，兄弟象董事長洪瑞河喊話，希望將主場留在台北，畢竟首都若無職棒球隊很奇怪，這是重要的考量；中信出的轉賣金額為4億元，不及麗寶集團的4.1億元，但洪瑞河強調，「價錢並不是最重要的因素。」可見洪董十分想要把球隊留在台北。

兄弟象董事長洪瑞河(中)一直隊兄弟隊有很深的感情，即使球隊易主，也希望能留在台北...
兄弟象董事長洪瑞河(中)一直隊兄弟隊有很深的感情，即使球隊易主，也希望能留在台北、留住象迷。 聯合報系資料照片
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中信接手兄弟之後，首年(2014年)主場平均每場觀眾人數4958人，跌幅達17.48%，隔年開始承租洲際球場，並逐年增加台中主場場次，這一年主場場均6364人，較前一年成長28.36%，2016年主場場均飆到7142人，比兄弟象轉賣前的最後一年還要高出不少，當時兄弟領隊楊培宏曾表示，希望3年內主場平均到8000人。

仔細檢視2016年中信兄弟陣容，有剛從自由球員市場轉隊過來的林智勝，有全隊精神指標「恰恰」彭政閔，還有蔣智賢、周思齊、林威助、張正偉、張志豪、王勝偉、陳鴻文、鄭凱文、許銘傑、林英傑等球星，豪華陣容加上戰績長紅，難怪人氣搶搶滾。

2017年中信兄弟找來史耐德擔任總教練，同年4月15日楊培宏卸下領隊一職，由劉志威接任，上半季戰績還超過5成，到了下半季「五虎將事件」和「冰風暴」風波，不但賠上了戰績，勝率不到4成，更折損票房，主場場均只剩5559人，球季結束直接釋出蔣智賢、陳鴻文、張正偉、林煜清、林克謙等主力球員，今年林智勝仍未「解凍」。

林智勝至今仍然沒有回一軍的機會，可能會讓球迷更為失望。 聯合報系資料照片
林智勝至今仍然沒有回一軍的機會，可能會讓球迷更為失望。 聯合報系資料照片
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中信接手兄弟可說是逐年成長，球團給選手高薪不手軟，團隊薪資破億，斥資上億元在屏東打造訓練基地，而且砸重本打造洲際主場，請專業設計公司製作球衣、周邊商品，整體煥然一新，在林智勝加盟時勢達到頂峰，但卻在短時間內從巔峰跌落谷底，平日洲際主場賽事看台空蕩蕩，為什麼?這是球團高層須深思的地方。

這幾個月中信以紀律、團隊和態度為由，冰凍旗下主力球星進而釋出，引發輿論譁然，球團選擇沉默不對外說明清楚，兄弟球迷當然有權利選擇不踏進球場支持，或許球團認為打造優質球隊，長痛不如短痛，但處理手法稍嫌粗糙且公關危機處理欠佳，導致負面連鎖效應仍持續著，絲毫未見止血。

中信慈善基金會董事長辜仲諒去年談到富邦悍將的主場門票費提高50元時指出：「富邦賺...
中信慈善基金會董事長辜仲諒去年談到富邦悍將的主場門票費提高50元時指出：「富邦賺那麼多錢，應該不用提高吧，球迷這樣很辛苦」。可見中信球團經營的苦心。 聯合報系資料照片
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中信的作法就像七傷拳，傷人3分卻自損7分，現在中職只有4隊，僅6個對戰組合，若兄弟仍無法打造具有競爭力的團隊戰力，戰績持續低迷，兄弟球迷又不願走進球場，等於一半隊戰組合都受影響，票房不進則退，聯盟和4球團已是命運共同體，絕對是一大警訊，絕非只有中信兄弟受影響，而是整個國內職棒環境都會受牽連。

2013年中職堪稱近年來最火熱，但遲未見新球隊進場，如今職棒熱潮不如2013年，又有一連串負面新聞，對想要找第5、6隊的中職而言並非好事。

兄弟棒球隊1984年成立，到2013年轉賣為止，29年隊史見證台灣職棒興衰起落，職棒之父洪騰勝以「苦練決勝負，人品定優劣」做為隊訓，更是兄弟精神的體現；當初洪瑞河期盼球隊留在台北，如今中信兄弟已確定深耕台中，經營方針也大不同，如何讓象迷認同、支持，接下來每一步都很關鍵。

中信兄弟

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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