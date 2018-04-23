MLB／鈴木一朗留在水手 先發敲雙安

2018-04-23 07:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



鈴木一朗。 美聯社 分享 facebook 水手今天排出先發打線，日籍老將鈴木一朗仍在陣中，擔任第6棒右外野手，反倒是赫瑞迪亞（Guillermo Heredia）遭下放3A，相隔5場再度先發的一朗，單場敲出2安打，並選到2保送，不過水手仍以4：7敗給遊騎兵。(鈴木一朗打擊影片)

投手拉米瑞茲（Erasmo Ramirez）今離開傷兵名單擔任先發，水手為了移出名單空間，陣中多達5名的外野手成為開鍘目標，外界原本預估赫瑞迪亞能靠3成10打擊率保住位置，但最終水手選擇留下鈴木一朗。

總教練瑟維斯（Scott Servais）表示，主要是因為接下對手先發都是右投，所以留下左打的鈴木一朗，「赫瑞迪亞做得很好，不過除了今天以外，接下來的作客7場比賽都會遇到右投，因此才做出如此變動。」

水手原本考慮下放後援投手，同時留住赫瑞迪亞及鈴木一朗，但因近來牛棚吃緊，而未實施此方案，瑟維斯說，「赫瑞迪亞很快就會回來，他是好球員，我們也喜歡他打球的方式，不過各方面都要顧及到，我們才做出此決定。」

鈴木一朗也未讓總教練失望，今天3打數敲出2支一壘安打，是今年第4次單場敲出複數安打，打擊率上升到2成50，加上保送共四次上壘，不過第9局二、三壘有人的關鍵時刻吞下三振。

鈴木一朗生涯安打數推進到3089安，排名第21，距離前一名溫菲爾德（Dave Winfield）的3110安拉近到21支安打的差距，也與22名的貝爾崔（Adrian Beltre）保持差距，貝爾崔今天敲出2安，生涯安打數來到3072支。