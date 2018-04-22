中職／金控大戰3場3度清板凳 葉總：職棒需要火花

2018-04-22 21:48 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將總教練葉君璋。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

富邦悍將隊本周在新莊主場交手中信兄弟隊，3連戰中三度因近（觸）身球讓兩隊板凳清空，前天單場兩度爆衝突，今天悍將隊連兩局挨觸身球，又讓雙方打出火氣，總教練葉君璋對裁判的處理方式頗有微詞。

兩隊前天因近身球兩度清空板凳，讓這個系列賽劍拔弩張，今天兄弟19歲先發陳琥先在3局下對林哲瑄投觸身球，現場又瀰漫起緊張氣氛，4局下陳琥觸身球再砸中林益全右腳，因此雙方球員衝上場對峙。

葉總賽後表示：「衝突難免啦，但第一次觸身球之後，主審就應該要有所作為，因為第一場比賽就已經有衝突了，今天大家火氣會比較大一點，第一次觸身球那種情況下，裁判就可以適當反應了。」

當兩隊因第二次觸身球而爆發衝突，主審給予雙方警告，若再出現觸身球或危險球，投手連同總教練都將驅逐出場，這樣的做法也引發葉總不滿，衝向主審理論，他指出，這樣的狀況非常奇怪，球隊沒有出現任何危險球，卻要遭到警告，因此提出抗議。

對於今天的事件，富邦球團也表示，對於裁判的判決感到失望並認為不公平，將向聯盟提出申訴。

今年「金控大戰」在球季開打前就已話題十足，如今雙方的對決更添「激情」，葉總說：「很好啊，職棒就是需要一些這樣的火花，但不要過度，到目前為主都還算恰到好處。」