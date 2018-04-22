親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
林書豪專區

陳建仁參加醫界年會維安 扁：怎比我當總統還盛大？

麻疹疫苗吃緊 這名護理師批：都是貪小便宜又怕死的台人

中職／金控大戰3場3度清板凳 葉總：職棒需要火花

2018-04-22 21:48聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

富邦悍將總教練葉君璋。 圖／聯合報系資料照片
富邦悍將總教練葉君璋。 圖／聯合報系資料照片
分享

富邦悍將隊本周在新莊主場交手中信兄弟隊，3連戰中三度因近（觸）身球讓兩隊板凳清空，前天單場兩度爆衝突，今天悍將隊連兩局挨觸身球，又讓雙方打出火氣，總教練葉君璋對裁判的處理方式頗有微詞。

兩隊前天因近身球兩度清空板凳，讓這個系列賽劍拔弩張，今天兄弟19歲先發陳琥先在3局下對林哲瑄投觸身球，現場又瀰漫起緊張氣氛，4局下陳琥觸身球再砸中林益全右腳，因此雙方球員衝上場對峙。 

葉總賽後表示：「衝突難免啦，但第一次觸身球之後，主審就應該要有所作為，因為第一場比賽就已經有衝突了，今天大家火氣會比較大一點，第一次觸身球那種情況下，裁判就可以適當反應了。」

當兩隊因第二次觸身球而爆發衝突，主審給予雙方警告，若再出現觸身球或危險球，投手連同總教練都將驅逐出場，這樣的做法也引發葉總不滿，衝向主審理論，他指出，這樣的狀況非常奇怪，球隊沒有出現任何危險球，卻要遭到警告，因此提出抗議。

對於今天的事件，富邦球團也表示，對於裁判的判決感到失望並認為不公平，將向聯盟提出申訴。 

今年「金控大戰」在球季開打前就已話題十足，如今雙方的對決更添「激情」，葉總說：「很好啊，職棒就是需要一些這樣的火花，但不要過度，到目前為主都還算恰到好處。」

陳琥富邦悍將林哲瑄

相關新聞

中職／單場2觸身引衝突 陳琥：不是故意的

2018-04-22 21:20

中職／陳琥連兩局觸身球 金控大戰又爆板凳清空

2018-04-22 18:27

中職／陳琥初先發5局6K無失分 手指破皮退場

2018-04-22 19:51

韓職／王維中優質先發無關勝敗 NC恐龍4連敗

2018-04-22 17:05

中職／羅力7局10K比下陳琥 悍將1：0勝兄弟

2018-04-22 20:48

中職／全隊未看到林泓育踩壘 黃甘霖：記取經驗

2018-04-22 16:39

中職／林泓育急著激勵林立 完全忘記該踩二壘

2018-04-22 17:03

中職／「鑽石打線」火力墊底 葉君璋：心理壓力

2018-04-22 17:30

中職／遭觸身瞪著陳琥 林益全：我在看記分板球速啦

2018-04-22 21:30

中職／施子謙生涯代表作 獅隊中止對猿隊8連敗

2018-04-22 20:54

中職／重回投手丘 羅嘉仁每天提早1小時熱身

2018-04-22 19:29

中職／養傷期間改變想法 高國輝連兩場雙安打擊回溫

2018-04-22 18:31

韓職／王維中登板對LG 終場4:5落敗無關勝負

2018-04-22 16:40

韓職／王維中6.1局失3分優質先發 仍無緣第3勝

2018-04-22 16:10

MLB／大谷避左投未先發 周一牛棚日做最後測試

2018-04-22 09:36

中職／林立吐鬱氣 暴力猿9連勝追平隊史

2018-04-22 00:11

中職／生涯首勝入袋 蔡齊哲：我等好久了

2018-04-22 00:05

中職／以為8連勝又要斷在統一 洪總：難道是宿命？

2018-04-21 23:00

中職／猿隊連兩天延長賽勝獅 9連勝平隊史紀錄

2018-04-21 22:22

中職／新莊球迷破萬 兄弟黃潮再現

2018-04-21 21:49

中職／蔡齊哲拿首勝 獲史總讚賞

2018-04-21 21:41

中職／兄弟中止5連敗 蔡齊哲拿首勝

2018-04-21 20:53

中職／再戰猿隊調整策略 王玉譜繳首場優質先發

2018-04-21 20:36

中職／林子崴開始復健賽 最快一個半月後回一軍

2018-04-21 19:15

中職觀察眼／內角球是生存技能 也是必要之惡

2018-04-21 18:37

中職／台灣女婿莫瑞紀歐 走鋼索開球驚艷全場

2018-04-21 18:21

中職／陳琥將首度先發 和「三冠王」羅力較勁

2018-04-21 17:24

中職／史上嚴重衝突事件 林岳平都當過主角

2018-04-21 17:09

中職／黃甘霖挺葉總 批兄弟砸人「手法很粗」

2018-04-21 16:59

中職／葉君璋認為 近身球和危險球不同

2018-04-21 16:41

中職／引發衝突事件 史耐德向球迷致歉

2018-04-21 16:25

百萬象迷那裡去了？冰風暴恐是直接原因

2018-04-20 06:41

中職／牛棚較穩、全壘打更兇 猿隊吃定獅子頭

2018-04-18 07:00

日職／梅森傑不算洋將 呂彥青撐到明年才受惠

2018-04-18 07:00

中職／上一軍難如登天 細數歷年二軍急凍人

2018-04-17 07:00

「撞上牆，我就更加努力去嘗試」職棒怪物大谷翔平的成功之路

2018-04-16 15:34

日職／橫濱衝上第一 拉米監督大膽用兵獲回報

2018-04-16 07:00

日職／大谷當紅、藤浪失控 同梯強投不同命！

2018-04-12 07:00

中職／中信若再輸1場 史耐德將寫不名譽紀錄

2018-04-12 07:00
看更多

熱門文章

NBA／鵜鶘雙槍攻88分 打臉專家直落4掃拓荒者

2018-04-22 08:41

NBA／睽違14年勝利 灰狼輕取火箭扳回一城

2018-04-22 10:32

NBA／支付球迷惡整收費 巴特勒再加碼球衣球鞋

2018-04-22 16:08

NBA／西蒙斯大三元領軍 76人險勝熱火「聽牌」

2018-04-22 07:44

NBA／哈勒戴驚險避免出界 教頭：是腳下Kobe鞋好

2018-04-22 18:05

NBA／羅斯替補表現出色 巴特勒：他不會放棄

2018-04-22 16:07

NBA／新秀年季後賽大三元 西蒙斯史上第5人

2018-04-22 18:07

NBA／魯比歐大三元助威 爵士主場力壓雷霆

2018-04-22 13:30

MLB／忍不住了 洋基升上頂級新秀托瑞斯

2018-04-22 08:29

韓職／王維中登板對LG 終場4:5落敗無關勝負

2018-04-22 16:40

MLB／對手投出無安打比賽 紅襪林子偉2打席掛0

2018-04-22 11:20

MLB／投球突然腦出血 白襪投手法庫亞情況危急

2018-04-22 09:34

NBA／歐陸籃壇最閃耀新星 唐西奇正式投入選秀

2018-04-22 16:06

NBA／波波維奇缺陣G4 馬刺要力阻被勇士橫掃

2018-04-22 09:14

中職／陳琥連兩局觸身球 金控大戰又爆板凳清空

2018-04-22 18:27

SBL冠軍賽／林書豪驚喜現身 經紀團隊：私人行程

2018-04-21 19:53

NBA／戴維斯狂轟47分 創鵜鶘隊史季後賽紀錄

2018-04-22 11:50

NBA／鵜鶘橫掃對手 哈勒戴：期待下一個挑戰

2018-04-22 09:47

MLB／運動家米納亞飆無安打比賽 斷紅襪8連勝

2018-04-22 11:40

MLB／讓紅襪難堪無安打 米納亞：心要跳出來了

2018-04-22 13:54

MLB／達比修好慘 被洛磯打爆還遭自家捕手糾正

2018-04-22 13:03

SBL觀察站／麥班達持續進化 與許晉哲體系有差

2018-04-21 22:42

中職／單場2觸身引衝突 陳琥：不是故意的

2018-04-22 21:20

中職／全隊未看到林泓育踩壘 黃甘霖：記取經驗

2018-04-22 16:39

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-04-22 14:00

NBA／戴維斯、哈勒戴合拿88分 追平季後賽紀錄

2018-04-22 13:29

MLB／洋基大勝藍鳥 賈吉寫最速62轟

2018-04-22 10:29

韓職／王維中優質先發無關勝敗 NC恐龍4連敗

2018-04-22 17:05

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-04-22 08:30

MLB／內野安判出局 米納亞無安打紅襪不服

2018-04-22 18:05

MLB／大谷回溫敲雙安 天使還是被打爆

2018-04-22 00:36

SBL／林書豪現身挺弟 戴維斯：我也是台灣英雄

2018-04-21 23:50

中職／生涯首勝入袋 蔡齊哲：我等好久了

2018-04-22 00:05

中職／林泓育急著激勵林立 完全忘記該踩二壘

2018-04-22 17:03

MLB／被移出先發輪值 「黑暗騎士」哈維暴怒

2018-04-22 17:59

中職／以為8連勝又要斷在統一 洪總：難道是宿命？

2018-04-21 23:00

MLB／波賈茲28日歸隊 林子偉是否續留待觀察

2018-04-22 18:29

中職／遭觸身瞪著陳琥 林益全：我在看記分板球速啦

2018-04-22 21:30

籃球／HBL、UBA人氣夯 運動品牌搶商機

2018-04-22 13:02

中職／「鑽石打線」火力墊底 葉君璋：心理壓力

2018-04-22 17:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top